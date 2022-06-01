$1500 за справку: в Киеве раскрыли схему подделки документов для мужчин призывного возраста

Злоумышленник изготавливал фальшивые удостоверения военнообязанного и справки военно-врачебной комиссии, согласно которым заказчик числился непригодным к несению военной службы.

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В Киеве задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в изготовлении поддельных документов для мужчин призывного возраста, которые предоставляли возможность пересечь границу Украины в условиях военного положения. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Согласно материалам досудебного расследования, мужчина организовал изготовление поддельных документов, с помощью которых граждане призывного возраста могли покинуть территорию Украины в условиях военного положения. За свои услуги он просил 1500 долларов США.

[ + – ] Поддельные удостоверения военнообязанного Украины

Злоумышленник размещал в Сети объявления про изготовление временных удостоверений военнообязанного и справок военно-врачебной комиссии, согласно которым "клиент" числился непригодным к несению военной службы с исключением с воинского учета.

При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева мужчину поймали "на горячем" в момент продажи фальшивых удостоверений. Во время проведения обыска в жилище злоумышленника были найдены оригиналы поддельных документов, переписка с потенциальными заказчиками незаконных услуг, а также другие предметы и сведения, подтверждающие причастность задержанного к преступлениям.

Задержанному было объявлено о подозрении согласно ч. 3 ст. 332 (Организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины), и ч. 1 ст. 358 (Подделка документов) УК Украины. Санкции статьи предусматривают от 3 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что Кабинет Министров Украины изменил правила пересечения границы военнообязанными мужчинами в условиях военного положения. Согласно постановлению из Украины могут выезжать водители, железнодорожники и спортсмены. Максимальный срок пребывания за рубежом — 45 дней.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский объяснил, почему военное положение в Украине продлевают на 3 месяца. По его словам, это необходимо в силу того, что времени для контрнаступления украинской армии нужно больше, чем для обороны.