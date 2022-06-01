$1500 за довідку: в Києві розкрили схему підробки документів для чоловіків призовного віку

Зловмисник виготовляв фальшиві посвідчення військовозобов'язаного та довідки військово-лікарської комісії, згідно з якими замовник вважався непридатним для несення військової служби.

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У Києві затримали 43-річного чоловіка, підозрюваного у виготовленні підроблених документів для чоловіків призовного віку, які давали змогу перетнути кордон України в умовах воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Згідно з матеріалами досудового розслідування, чоловік організував виготовлення підроблених документів, за допомогою яких громадяни призовного віку могли залишити територію України в умовах воєнного стану. За свої послуги він просив 1500 доларів.

[ + – ] Підроблені посвідчення військовозобов'язаного України

Зловмисник розміщував у мережі оголошення про виготовлення тимчасових посвідчень військовозобов'язаного та довідок військово-лікарської комісії, згідно з якими "клієнт" вважався непридатним для несення військової служби за винятком військового обліку.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва чоловіка спіймали "на гарячому" в момент продажу фальшивих посвідчень. Під час проведення обшуку в житлі зловмисника було знайдено оригінали підроблених документів, листування з потенційними замовниками незаконних послуг, а також інші предмети й відомості, що підтверджують причетність затриманого до злочинів.

Затриманому було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 1 ст. 358 (Підробка документів) КК України. Санкції статті передбачають від 3 до 5 років ув'язнення.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України змінив правила перетину кордону військовозобов'язаними чоловіками в умовах воєнного стану. Згідно з ухвалою з України можуть виїжджати водії, залізничники та спортсмени. Максимальний термін перебування за кордоном — 45 днів.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський пояснив, чому воєнний стан в Україні продовжують на 3 місяці. За його словами, це необхідно через те, що часу для контрнаступу української армії потрібно більше, ніж для оборони.