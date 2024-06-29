На кордоні спіймали ухилянта, який видавав себе за "морського піхотинця" (фото)

За інформацією прикордонників, чоловік був звільнений з військової служби у 2019 році. Пізніше він самостійно вніс правки до свого військового квитка про нібито поновлення на службі.

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Прикордонники затримали на одному з блокпостів наподалік кордону з Румунією чоловіка, який видавав себе за військового. Під час детальної перевірки його документів з'ясувалося, що вони підроблені. Про інцидент повідомила Державна прикордонна служба України у суботу, 29 червня.

Чернівецький прикордонний загін зупинив мікроавтобус, в якому пасажиром був чоловік у військовій формі. Він представився військовослужбовцем одного з підрозділів морської піхоти й додав, що перебуває у відпустці. Він пред’явив військовий квиток.

Прикордонники побачили відмітки про те, що чоловік дійсно раніше проходив службу в морській піхоті, проте був звільнений у 2019 році. А запис про нібито поновлення на службі він зробив самостійно. До того ж він не був затверджений печаткою.

Фото: ДПСУ

Крім того, прикордонники знайшли у "морського піхотинця" специфічні інструменти, які свідчили про намір незаконно перетнути державний кордон.

Фото: ДПСУ

Зрештою чоловік зізнався, що мав намір потрапити до Румунії, оминаючи пункти пропуску.

Порушника затримали, на нього складено протокол про адміністративне порушення.

Нагадаємо, 27 червня прикордонники затримали 24 чоловіків призовного віку, які намагались незаконно потрапити до Молдови. За перетин кордону кожен з них заплатив по 12 тисяч євро.

25 червня в Дністрі потонув чоловік при спробі перетнути кордон з Молдовою.