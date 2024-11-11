На надувних матрацах через Дністер: на Вінниччині прикордонники затримали двох втікачів (відео)

За інформацією відомства, один із порушників намагався переплисти річку, а інший хотів повернутись назад непоміченим. Однак досягти цілі не вдалось жодному.

Прикордонники Могилів-Подільського загону Державної прикордонної служби України (ДПС) затримали двох місцевих мешканців, які вирішили перетнути державний кордон за допомогою надувних матраців. Про це повідомляє ДПС.

"Технічні засоби зафіксували рух двох чоловіків у напрямку кордону, а точне місцеперебування плавців допоміг визначити квадрокоптер. На момент викриття вони вже були готові до "запливу" через Дністер", — йдеться у повідомленні.

Коли чоловіки зрозуміли, що їх виявлено, вони обрали різні тактики. Один з порушників все ж вирішив на матраці переплисти через річку, а інший спробував повернутися в тил непоміченим, однак жодному не вдалось зробити заплановане.

"Почувши звук двигуна катера, плавець покинув матрац і кинувся бігти по мілині назад до українського берега, марно намагаючись уникнути зустрічі з вартовими кордону, але його швидко затримали. Тим часом інший порушник, намагаючись уникнути переслідування, спробував втекти суходолом, проте прикордонники зупинили його попереджувальними пострілами вгору", — додали в Держприкордонслужбі.

У відомстві додали, що на обох порушників було складено адміністративні протоколи за частиною 2 статті 204-1 та статті 185-10 КУпАП. Справи скеровано до суду для прийняття правових рішень.

Нагадаємо, в кінці жовтня біля кордону з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону врятували порушника, який під час спроби незаконного перетину кордону заблукав і ледь не потонув у болоті. Відтепер за скоєне він буде відповідати перед судом.

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