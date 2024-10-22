Скандал із МСЕК: президент доручив перевірити діагнози всіх чиновників, — Верещук (відео)

За словами заступниці глави ОП, глава держави чекає на перші результати вже найближчим часом, але для цього спочатку необхідно внести зміни до законодавства.

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Через скандал із МСЕК в Україні проведуть перевірки діагнозів у всіх чиновників, однак у пріоритеті будуть топчиновники, які могли зловживати становищем і отримували фальшиві довідки. Про це заявила заступниця глави Офісу президента Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

За її словами, заява президента Володимира Зеленського була чіткою і має бути зрозумілою для всіх чиновників, які брали участь у засіданні Ради національної безпеки і оборони. Мають бути проведені невідкладні та швидкі перевірки на предмет фальшивих діагнозів.

"Притягнення до відповідальності осіб, причетних до фальсифікацій і зловживань, а також невідкладні зміни до законодавства — на все є дуже мало часу і президент чекає на результат", — заявила Ірина Верещук.

Окремо заступниця глави ОП додала, що Міністерство охорони здоров'я та Міністерство соціальної політики повинні будуть у найкоротші терміни подати зміни до законодавства, ухвалити їх і впровадити. На цей процес є всього місяць.

Імена тих чиновників, які отримали фальшиві довідки про інвалідність, повинні будуть назвати представники правоохоронних органів і вони вже отримали відповідне завдання.

"Вони отримали своє завдання, готові вийти з перевірками і готові доповісти. Але поки що я не буду говорити про це публічно", — резюмувала Ірина Верещук.

Нагадаємо, 9 жовтня повідомлялося, що три мешканки Рівненської області налагодили схему ухилення від мобілізації. Жінки через знайомих лікарів оформляли фіктивну документацію, яку потім подавали на розгляд МСЕК для отримання групи інвалідності. Ці документи давали можливість безперешкодного виїзду за кордон. Вартість послуг становила 16 700 тисяч доларів США.

22 жовтня в СБУ заявили, що під час перевірок МСЕК підозру дістали 64 людини, скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність. Представники спецслужби додали, що до 8 організованих злочинних угруповань у різних регіонах України входили представники МСЕК. Наразі вони припинили свою діяльність.

Пізніше президент України підписав указ про ліквідацію МСЕК і пов'язано це з фальшивими довідками про інвалідність. Володимир Зеленський провів РНБО щодо численних фактів порушень МСЕК і фальшивих інвалідностей для чиновників. Він зазначив, що таких фактів сотні, і тому МСЕК має бути ліквідована.