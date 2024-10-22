Скандал с МСЭК: президент поручил проверить диагнозы всех чиновников, — Верещук (видео)

По словам заместительницы главы ОП, глава государства ждет первые результаты уже в ближайшее время, но для этого сначала необходимо внести изменения в законодательство.

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Из-за скандала с МСЭК в Украине проведут проверки диагнозов у всех чиновников, однако в приоритете будут топ-чиновники, которые могли злоупотреблять положением и получали фальшивые справки. Об этом заявила заместительница главы Офиса президента Ирина Верещук в эфире телемарафона.

По ее словам, заявление президента Владимира Зеленского было четким и должно быть понятным для всех чиновников, которые брали участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны. Должны быть проведены неотложные и быстрые проверки на предмет фальшивых диагнозов.

"Привлечение к ответственности лиц, причастных к фальсификациям и злоупотреблениям, а также безотлагательные изменения к законодательству — на все есть очень мало времени и президент ждет результата", — заявила Ирина Верещук.

Отдельно заместительница главы ОП добавила, что Министерство здравоохранения и Министерство социальной политики должны будут в кратчайшие сроки подать изменения в законодательство, принять их и внедрить. На этот процесс есть всего месяц.

Имена тех, чиновников, которые получили фальшивые справки об инвалидности, должны будут назвать представители правоохранительных органов и они уже получили соответствующее задание.

"Они получили свою задачу, готовы выйти с проверками и готовы доложить. Но пока я не буду говорить об этом публично", – резюмировала Ирина Верещук.

Напомним, 9 октября сообщалось, что три жительницы Ровненской области наладили схему уклонения от мобилизации. Женщины через знакомых врачей оформляли фиктивную документацию, которую затем подавали на рассмотрение МСЭК для получения группы инвалидности. Эти документы давали возможность беспрепятственного выезда за границу. Стоимость услуг составляла 16 700 тысяч долларов США.

22 октября в СБУ заявили, что в ходе проверок МСЭК подозрение получили 64 человека, отменено более 4 тыс. заключений об инвалидности. Представители спецслужбы добавили, что в 8 организованных преступных группировок в разных регионах Украины входили представители МСЭК. Сейчас они прекратили свою деятельность.

Позже президент Украины подписал указ о ликвидации МСЭК и связано это с фальшивыми справками об инвалидности. Владимир Зеленский провел СНБО относительно многочисленных фактов нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для чиновников. Он отметил, что таких фактов сотни, и поэтому МСЭК должна быть ликвидирована.