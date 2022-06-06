У Львові затримали організатора схеми незаконного перетину кордонів України (фото)

За незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України зловмисник просив від 3 000 до 5 000 доларів США.

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Співробітники правоохоронних органів затримали 41-річного киянина, який організував незаконне перетинання кордонів України для громадян призовного віку. За свої послуги зловмисник просив від 3 000 до 5 000 доларів, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Зокрема, повідомляється, що чоловік збирався відправити через державний кордон України з Польщею громадянина призовного віку. Зустрівшись із "клієнтом" у Львові, киянин отримав передоплату у розмірі 110 тисяч гривень. Одразу після отримання коштів зловмисника затримали співробітники Нацполіції.

Після проведеного невідкладного обшуку в автомобілі киянина було виявлено 55 тис. грн, $6 100, мобільні телефони та довідки військово-лікарської комісії.

За фактом злочинної діяльності 41-річному киянину було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкції статті передбачають позбавлення волі терміном від трьох до п'яти років.

Раніше повідомлялося, що в Києві затримали 45-річного чоловіка, який виготовляв і продавав підроблені документи, що дозволяють перетинати державний кордон громадянам призовного віку в умовах воєнного стану в країні.

На Львівщині викрили діяльність місцевого підприємця, який займався виготовленням і продажем волонтерам низькоякісних металевих пластин до бронежилетів. Зловмисник самостійно виготовив 150 штук пластин, які під час перевірки не витримували попадання кулі 5,45 мм та 7,62 мм калібру.