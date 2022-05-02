На Львівщині бізнесмен продав волонтерам саморобні пластини до бронежилетів (фото)

Зловмисник самостійно виготовив 150 шт 8 мм пластин низької якості, які під час перевірки не витримали влучення кулі 5,45 мм та 7,62 мм калібру.

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На Львівщині викрили діяльність місцевого підприємця, який займався виготовленням та продажем волонтерам низькоякісних металевих пластин до бронежилетів. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Львівщини.

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"У березні цього року житель Золочівського району отримав з-за кордону на потреби військових пластин відповідного стандарту для бронежилетів необхідного класу захисту. Замість того, щоб передати ці пластини волонтерській організації, продав за 60 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що чоловік домовився з волонтерами про постачання ще 600 металевих пластин до бронежилетів на суму 110 тисяч гривень. Враховуючи дефіцит захисних елементів, чоловік вирішив самостійно виготовити пробну партію із 150 бронепластин та продати їх волонтерській організації.

Однак під час перевірки бронежилетів з'ясувалося, що саморобні пластини низької якості і не витримують постріл із автоматичної зброї калібром 5,45 мм та 7,62 мм. Таким чином бронежилети, оснащені цими пластинами, не відповідають необхідним нормам та класу захисту.

"Згідно висновків експертного дослідження, бронепластини виготовили зі звичайного металу товщиною 8 мм, що прострілюється з автоматичної зброї і не гарантує безпеки при використанні", — з'ясували фахівці.

На основі отриманих даних поліція повідомила підприємцю підозру за ч. 2 ст. 190 КК України (Шахрайство), згідно з якою, у разі доведення провини, зловмиснику загрожує до 3 років ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області в.о. мера одного з населених пунктів затримали під час спроби отримання хабара. Як повідомила місцева прокуратура, чиновник отримав від волонтера 100 тисяч гривень за автобус, який приїхав із Фінляндії як гуманітарна допомога Україні.

Мер Немирова Вінницької області Віктор Качура під час сварки із представником волонтерської організації почав погрожувати фізичною розправою, а потім відкрив вогонь у повітря. Співробітники Національної поліції Вінницької області затримали чиновника і після відкриття кримінального провадження відправили його до СІЗО.