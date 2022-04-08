Погрожував волонтеру розправою і відкрив вогонь: поліція затримала мера Немирова (фото, відео)

За словами потерпілого волонтера, він приніс у мерію гуманітарну допомогу українським військовим, потім між ним і мером Віктором Качуром виник конфлікт.

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Мера Немирова Вінницької області Віктора Качура затримали за стрілянину з автомата. У нього стався конфлікт із представником волонтерської організації та під час суперечки Качур почав загрожувати фізичною розправою. Потім міський голова відкрив вогонь у повітря. Підозрюваного вже затримали. Про це повідомила Національна поліція Вінницької області у Facebook.

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У правоохоронному відомстві розповіли, що 7 квітня до них надійшло повідомлення від місцевого волонтера, що голова міста Немирів на території міської ради стріляє з автоматичної зброї. За словами потерпілого, він як представник волонтерської організації приніс до мерії гуманітарну допомогу для ЗСУ: каремати й інші речі. І між ним і главою міста виник конфлікт.

Під час суперечки мер погрожував волонтерові фізичною розправою, завдав кілька ударів і вистрілив у повітря з автомата. Потерпілий встиг залишити територію державної установи та викликав поліцію. Він та інші люди не постраждали.

57-річного Віктора Качура було затримано на робочому місці, він перебуває в СІЗО. Крім того, слідство встановило, що підозрюваного було притягнуто раніше до кримінальної відповідальності. Під час обшуку в службовому кабінеті мера поліцейські вилучили автоматичну зброю та патрони до неї. Підстави для зберігання та носіння зброї встановлюються.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за 296 статтею ч. 4 Кримінального кодексу — хуліганство. Качуру загрожує позбавлення волі терміном до семи років.

[ + – ] Фото: Facebook Національна поліція Вінницької області [ + – ] Фото: Facebook Національна поліція Вінницької області [ + – ] Фото: Facebook Національна поліція Вінницької області [ + – ] Фото: Facebook Національна поліція Вінницької області [ + – ] Фото: Facebook Національна поліція Вінницької області

Нагадаємо, 7 березня українські військові затримали виключеного із "Слуги народу" депутата Олександра Юрченка. Він спровокував суперечку з військовими і схопився за кулемет бійця. При собі в нього була зброя, на яку Юрченко не мав дозволу.

Під Львовом затримали в. о. мера одного з міст, якого звинувачують в отриманні хабара. Він вимагав та отримав від волонтера 100 тисяч грн за автобус, який надала як гуманітарну допомогу одна з асоціацій Фінляндії.