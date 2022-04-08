Угрожал волонтеру расправой и открыл огонь: полиция задержала мэра Немирова (фото, видео)

По словам потерпевшего волонтера, он принес в мэрию гуманитарную помощь украинским военным, затем между ним и мэром Виктором Качуром возник конфликт.

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Мэра Немирова Винницкой области Виктора Качура задержали за стрельбу с автомата. У него произошел конфликт с представителем волонтерской организации и во время спора Качур начал угрожать физической расправой. Затем городской глава открыл огонь в воздух. Подозреваемого уже задержали. Об этом сообщила Национальная полиция Винницкой области в Facebook.

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В правоохранительном ведомстве рассказали, что 7 апреля к ним поступило сообщение от местного волонтера о том, что глава города Немиров на территории городского совета стреляет из автоматического оружия. По словам потерпевшего, он как представитель волонтерской организации принес в мэрию гуманитарную помощь для ВСУ: карематы и другие вещи. И между ним и главой города возник конфликт.

Во время спора мэр угрожал волонтеру физической расправой, нанес несколько ударов и выстрелил в воздух из автомата. Потерпевший успел покинуть территорию государственного учреждения и вызвал полицию. Он и другие люди не пострадали.

57-летний Виктор Качур был задержан на рабочем месте, он находится в СИЗО. Кроме того, следствие установило, что подозреваемый был привлечен ранее к уголовной ответственности. Во время обыска в служебном кабинете мэра полицейские изъяли автоматическое оружие и патроны к нему. Основания для хранения и ношения оружия устанавливаются.

Полицейские открыли уголовное производство по 296 статье ч. 4 Уголовного кодекса — хулиганство. Качуру грозит лишение свободы сроком до семи лет.

[ + – ] Фото: Facebook Национальная полиция Винницкой области [ + – ] Фото: Facebook Национальная полиция Винницкой области [ + – ] Фото: Facebook Национальная полиция Винницкой области [ + – ] Фото: Facebook Национальная полиция Винницкой области [ + – ] Фото: Facebook Национальная полиция Винницкой области

Напомним, 7 марта украинские военные задержали исключенного из "Слуги народа" депутата Александра Юрченка. Он спровоцировал перепалку с военными и схватился за пулемет бойца. При себе у него было оружие, на которое у Юрченка не было разрешения.

Под Львовом задержали и.о мэра одного из городов, которого обвиняют в получении взятки. Он требовал и получил от волонтера 100 тысяч грн за автобус, который предоставила в качестве гуманитарной помощи одна из ассоциаций Финляндии.