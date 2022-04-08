Экс-"слугу" Юрченко задержали с оружием на блокпосту в Киеве (видео)

Парламентария задержали после того, как он спровоцировал перепалку с военным и схватился за пулемет бойца территориальной обороны. Юрченко заявил, что разрешения на оружие у него нет.

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Внефракционный нардеп Александр Юрченко, которого ранее исключили из фракции "Слуга народа", был задержан военнослужащими на блокпосту. Об этом сообщил в своем Facebook депутат Киевского горсовета от "Европейской солидарности" Александр Погребиский.

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По его словам, инцидент с Александром Юрченко на блокпосту произошел в четверг, 7 апреля.

Погребиский сообщил, что внефракционный нардеп подошел к караульному, спровоцировал перепалку и схватился за пулемет военнослужащего.

"Он считает себя всемогущим, потому что считает, что имеет право оскорблять военных и вырывать у них оружие из рук… Но ребята среагировали мгновенно. И задержали нарушителя. Не ведите себя как б*дло с военными!", — добавил депутат горсовета Киева.

В ходе допроса исключенный из фракции "Слуги народа" нардеп признал, что неправильно себя повел с военнослужащими. При себе Александр Юрченко имел пистолет, который, по его словам, ему выдали на "Владимирской, 15" (Главное управление Нацполиции в Киеве — ред.).

"Разрешения на оружие нет. Оружие выдавали на Владимирской, 15… У меня есть удостоверение народного депутата… С ребятами, с которыми я некорректно общался, я прошу прощения. Искренне прошу прощения", — заявил нардеп.

Также Александр Погребиский сообщил, что после инцидента Александр Юрченко написал заявление в полицию на военнослужащих, которые задержали его на блокпосту.

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В комментарии "5 каналу" боец территориальной обороны Киева рассказал другие подробности инцидента с нардепом Александром Юрченко. По словам военнослужащих, конфликт произошел после того, как автомобиль с парламентарием перегородил въезд на территорию базы ТрО.

"Его вежливо попросили убрать машину вперед, чтобы не загораживать заезд. Водитель его сразу себя повел нормально, проехал вперед. А он (Александр Юрченко — ред.) выскочил из машины и начал быковать: "Вы кто такие, кто ваши руководители", — продолжил боец и добавил, что военнослужащим пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух для задержания нардепа.

Напомним, что это не первый скандал с участием Александра Юрченко. Так, в июле 2021 года народный депутат стал участником ДТП во Львове. Александр Юрченко, по данным СМИ, находясь за рулем незадекларированного автомобиля Ford Mustang, врезался в другое авто. Журналисты также утверждали, что нардеп на момент ДТП был в состоянии наркотического опьянения.

Годом ранее, в сентябре 2020 генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Александру Юрченко. Парламентарию выдвинули обвинения в получении через своего помощника взятки в обмен на внесение правок в законопроект в сфере переработки твердых бытовых отходов. Александра Юрченко взяли под стражу, но вскоре нардеп вышел на свободу под залог в 3,1 млн гривен.