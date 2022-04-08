Екс"слугу" Юрченка затримали зі зброєю на блокпосту в Києві (відео)

Парламентаря затримали після того, як він спровокував суперечку з військовим і схопився за кулемет бійця територіальної оборони. Юрченко заявив, що дозволу на зброю він не має.

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Позафракційного нардепа Олександра Юрченка, якого раніше виключили з фракції "Слуга народу", було затримано військовослужбовцями на блокпосту. Про це повідомив у своєму Facebook депутат Київської міськради від "Європейської солідарності" Олександр Погребиський.

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За його словами, інцидент з Олександром Юрченком на блокпосту стався у четвер, 7 квітня.

Погребиський повідомив, що позафракційний нардеп підійшов до караульного, спровокував перепалку та схопився за кулемет військовослужбовця.

"Він вважає себе всемогутнім, бо вважає, що має право ображати військових і виривати у них зброю з рук... Але хлопці зреагували миттєво. І затримали порушника. Не поводьтеся як б*дло з військовими!" — додав депутат міськради Києва.

У процесі допиту виключений із фракції "Слуги народу" нардеп визнав, що неправильно повівся з військовослужбовцями. При собі Олександр Юрченко мав пістолет, який, за його словами, йому видали на "Володимирській, 15" (Головне управління Нацполіції у Києві — ред.).

"Дозволу на зброю немає. Зброю видавали на Володимирській, 15... У мене є посвідчення народного депутата... З хлопцями, з якими я некоректно спілкувався, я перепрошую. Щиро перепрошую", — заявив нардеп.

Також Олександр Погребиський повідомив, що після інциденту Олександр Юрченко написав заяву до поліції на військовослужбовців, які затримали його на блокпосту.

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У коментарі "5 каналу" боєць територіальної оборони Києва розповів інші подробиці інциденту з нардепом Олександром Юрченком. За словами військовослужбовців, конфлікт стався після того, як автомобіль із парламентарієм перегородив в'їзд на територію бази ТрО.

"Його ввічливо попросили прибрати машину вперед, щоб не загороджувати заїзд. Водій його одразу повівся нормально, проїхав уперед. А він (Олександр Юрченко — ред.) вискочив із машини і почав бикувати: "Ви хто такі, хто ваші керівники", — продовжив боєць і додав, що військовослужбовцям довелося здійснити попереджувальний постріл у повітря для затримання нардепа.

Нагадаємо, що це не перший скандал за участю Олександра Юрченка. Так, у липні 2021 року народний депутат став учасником ДТП у Львові. Олександр Юрченко, за даними ЗМІ, перебуваючи за кермом незадекларованого автомобіля Ford Mustang, врізався в інше авто. Журналісти також стверджували, що нардеп на момент ДТП був у стані наркотичного сп'яніння.

Роком раніше, у вересні 2020 року генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Олександру Юрченку. Парламентарі висунули звинувачення в отриманні через свого помічника хабара в обмін на внесення змін до законопроєкту у сфері переробки твердих побутових відходів. Олександра Юрченка взяли під варту, але незабаром нардеп вийшов на волю під заставу у 3,1 млн гривень.