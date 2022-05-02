Во Львовской области бизнесмен продал волонтерам самодельные пластины к бронежилетам (фото)

Злоумышленник самостоятельно изготовил 150 шт 8 мм пластин низкого качества, которые во время проверки не выдержали попадания пули 5,45 мм и 7,62 мм калибра.

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Во Львовской области разоблачили деятельность местного предпринимателя, который занимался изготовлением и продажами волонтерам низкокачественных металлических пластин к бронежилетам. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

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"В марте этого года житель Золочевского района получил из-за границы на нужды военных пластины соответствующего стандарта для бронежилетов необходимого класса защиты. Вместо того чтобы передать эти пластины волонтерской организации, продал за 60 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что мужчина договорился с волонтерами о поставках еще 600 металлических пластин к бронежилетам на сумму 110 тысяч гривен. Учитывая дефицит защитных элементов, мужчина решил самостоятельно изготовить пробную партию из 150 бронепластин и продать их волонтерской организации.

Однако во время проверки бронежилетов выяснилось, что самодельные пластины низкого качества и не выдерживают выстрел из автоматического оружия калибром 5,45 мм и 7, 62 мм. Таким образом бронежилеты, оснащенные этими пластинами не соответствуют необходимым нормам и классу защиты.

"Согласно выводам экспертного исследования, бронепластины были изготовлены из обычного металла толщиной 8 мм, простреливаемого из автоматического оружия и не гарантирующего безопасности при использовании", — выяснили специалисты.

На основе полученных данных, полиция сообщила предпринимателю подозрение по ч. 2 ст. 190 УК Украины (Мошенничество), согласно которой, в случае доказания вины, злоумышленнику грозит до 3 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что во Львовской области и.о мэра одного из населенных пунктов задержали при попытке получения взятки. Как сообщила местная прокуратура, чиновник получил от волонтера 100 тысяч гривен за автобус, который приехал из Финляндии в качестве гуманитарной помощи Украине.

Мэр Немирова Винницкой области Виктор Качура во время ссоры с представителем волонтерской организации начал угрожать физической расправой, а затем открыл огонь в воздух. Сотрудники Национальной полиции Винницкой области задержали чиновника, и после открытия уголовного производства отправили его в СИЗО.