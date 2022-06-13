Прощай, айти. Как ручное управление валютным курсом убивает украинский IT-сектор

Украинские экспортеры, в том числе поставщики IT-услуг, теряют огромные суммы из-за валютных ограничений НБУ. Как их пытаются обойти и стоит ли ожидать отмены фиксированного курса для безналичных операций?

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После того, как 21 мая 2022 года своим постановлением №102 Нацбанк отпустил в свободное плавание наличный курс валюты, в Украине действует два параллельных курса – официальный 29,25 UAH/USD и наличный – 34,8 UAH/USD (продажа). О причинах и последствиях такого решения Фокус уже сообщал. Экспортеры, предприниматели и физлица — держатели валютных карт — при проведении безналичных операций теряют не менее 20%.

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Громче всего на негативное влияние таких ограничений жалуется украинский IT-сектор. Отраслевая ассоциация IT Ukraine выступила с обращением, в котором, в частности, речь идет о создании "дополнительного налога" на доходы IT-специалистов около 26%. Чтобы найти выход из ситуации, ассоциация проводит консультации с Нацбанком.

По словам Ольги Шаповал, исполнительного директора Kharkiv IT Cluster, IT-сообщество предлагает разрешить продажу части валютной выручки экспортерам по коммерческому курсу с постепенным увеличением этой доли, а также оставить возможность расчетов картами по официальному курсу НБУ в пределах эквивалента 50 тыс. грн в месяц и разрешить банкам применять коммерческий курс при превышении этого объема.

Предварительно стороны договорились найти общее компромиссное решение, однако пока, по информации Фокуса, внятных решений не принимали. Фокус направил запрос Нацбанку, и в случае получения ответов издание сообщит, какую позицию занимает регулятор.

[ + – ] Из-за фиксации безналичного курса IT-специалисты теряют около 26% дохоов Фото: Фокус

Сложности обмена. Какие проблемы создает валютное регулирование

Украинские власти накануне российского вторжения призывали граждан не паниковать, а вот IT-компании серьезно отнеслись к предупреждению Запада и подготовились к войне заранее. Как рассказал Фокусу IT-предприниматель с юга Украины, еще весной 2021 западные заказчики начали сомневаться в возможности украинских компаний выполнять заказы из-за военной угрозы. Поэтому, чтобы не терять клиентов, компания была вынуждена до войны позаботиться о релокации в Польшу.

"Большинство наших клиентов – IT-компаний — имели заранее подготовленный план действий на случай войны и оперативно успели релоцировать свой персонал за пределы Украины. Многие IT-специалисты покинули страну либо заблаговременно, либо 24 февраля, пока была возможность легально уехать", — рассказывает Владислав Фирсов, адвокат ЮК AS Legal. Соответственно, на таких специалистов фиксированный курс не влияет, но служит аргументом против возвращения в Украину.

Однако значительная часть IT-специалистов осталась в Украине, в частности, из-за запрета на выезд для мужчин в период военного положения. Соответственно, по словам Владислава Фирсова, ситуация с фиксированным курсом в Украине приводит к развитию теневого обращения и неофициальных платежей — то есть к возврату к выплатам в конвертах, что позволяет работникам обменивать валюту по более выгодному коммерческому курсу.

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"Ситуация создает предпосылки для оттока кадров к иностранным работодателям или другим компаниям, которые готовы платить вознаграждение по реальному обменному курсу, и сейчас по этим причинам уже наблюдается миграция IT-персонала", — продолжила Ольга Белякова, соруководитель практики права в сфере технологий, медиа и коммуникаций в Центральной и Восточной Европе, руководитель практики коммерческого права в киевском офисе CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang.

Фиксированный курс становится причиной для айтишников получать зарплату наличными или открывать счета в иностранных платежных системах.

По словам собеседницы Фокуса, в ее компанию все чаще обращаются клиенты, в том числе, из IT-сферы, за консультациями относительно структурирования выплат вознаграждений в иностранной валюте через счета за границей или международные сервисы — Revolute, Wise, Payoneer и другие. В ответ на эти запросы юристы разработали ряд решений, позволяющих специалистам IT-отрасли уберечь средства от продажи по невыгодному курсу или отложить такие операции до времен, когда НБУ разрешит продажу валюты по рыночному курсу.

Отпустить или держать. Кому и зачем нужны валютные ограничения

В условиях военной агрессии РФ финансисты считают валютные ограничения оправданной практикой, несмотря на ее неудобство и неестественность в рыночных условиях. Напомним, ранее в комментарии Фокусу Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка отметила, что от фиксированного курса выигрывают импортеры, тогда как экспортеры заинтересованы продавать валютную выручку по курсу ближе к наличному. В то же время, по ее словам, в условиях военного положения пользы от фиксированного курса пока было больше, чем ущерба.

"Фиксация официального курса гривны по состоянию на 24 февраля 2022 года была прогнозируемым и понятным шагом НБУ, учитывая его желание сдерживать падение курса национальной валюты и рост инфляции за счет продажи валютных резервов. Впрочем, дальнейшая чрезмерно затянувшаяся фиксация курса валюты может привести к нежелательным рыночным эффектам", – говорит Игорь Олехов, партнер и руководитель банковской и финансовой практики в киевском офисе CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang.

По информации Ольги Шаповал, если фиксированный курс будет действовать до конца 2022 года, по разным оценкам Украина потеряет от 25% до 50% валютных поступлений.

"Большой разрыв между курсами резко сокращает гривневый эквивалент, и как результат – и IT-предприятия, и ФЛП-контракторы имеют меньше возможностей тратить, и жертвовать на нужды армии, а зарубежные закупки волонтерам обходятся дороже", — добавляет Степан Веселовский, СЕО Львовского IT-Кластера.

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[ + – ] При условии стабилизации ситуации в экономике и на фронтах НБУ может смягчить валютные ограничения Фото: bank.gov.ua

Игорь Олехов надеется, что в ближайшие два-три месяца (ориентировочный период действия военного положения) валютные ограничения могут отменить, что напрямую будет зависеть от развития событий на фронте, финансовой помощи международных партнеров и готовности участников валютного рынка продавать инвалюту.

Фиксацией курса НБУ пытается сдержать девальвацию и, соответственно, инфляцию. Однако потеря доходов от экспорта при этом слишком ощутима.

По мнению собеседника Фокуса, НБУ может вернуться к гибкому курсу инвалюты и раньше — если откроет безналичный рынок купли-продажи валют в связи с возобновлением привычного налогообложения импортных операций (НДС, пошлины), а также если будут вводить дополнительные импортные сборы для товаров некритического импорта и других классических инструментов регулирования трансграничной торговли.

"Потребность в рыночном курсе валюты актуальна не только для IT-сферы, но и для многих производственных предприятий в Украине, которые не могут работать без импортных составляющих или компонентов, для рынка страхования, который не может работать без перестрахования рисков у иностранных страховщиков, и для многих других сфер", — резюмирует Игорь Олехов.

Напомним, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко отмечал, что после усиления налогообложения импорта и повышения доходности ОВГЗ появится возможность отказаться от фиксированного обменного курса. Он считает, что во избежание девальвации необходимо создать условия, при которых валютный рынок получит возможность самобалансироваться: стимулировать экспорт и сократить эмиссионное финансирование бюджета. Первые шаги в этом направлении сделаны — НБУ повысил учетную ставку с 10 до 25% годовых, а парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике в начале июня поддержал правительственный законопроект №7418, которым предлагается вернуть НДС на импортные товары и ввозные пошлины.

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