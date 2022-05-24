Свободным курсом НБУ "прикрыл" спекуляции через получение валюты с гривневых карт, - эксперты

Официальное объяснение причин принятия постановления №102 — борьба с валютными спекуляциями в приграничных областях.

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С 21 мая 2022 года своим постановлением №102 Нацбанк отпустил в свободное плавание наличный курс валюты. Как писал Фокус, для операций по платежным картам банкам разрешено конвертировать гривну в валюту по рыночному курсу. То есть, с гривневых карточек, которыми рассчитываются украинцы за рубежом или используются для снятия наличных, в дальнейшем может списываться сумма, скажем, по курсу 37,0 UAH/USD, а не 29,25 UAH/USD, как раньше.

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Удар по карману могут ощутить миллионы украинских беженцев. Однако, как объясняют в банках, это мера против валютных спекулянтов. "Цель мероприятия – уменьшить отток валюты из-за снятия наличных с гривневых карт за рубежом, поскольку часть таких операций была одной из составляющих черного валютного рынка. Схема предусматривала зачисление гривни на карты, а затем конвертацию в инвалюту путем снятия наличных в банкоматах за рубежом", — объясняет Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Как отмечает собеседница Фокуса, когда разрыв между официальным курсом НБУ и курсом черного рынка существенно вырос, этот механизм стал особенно выгодным и поэтому НБУ отменил фиксированный курс для таких операций, а также снизил лимит на снятие наличных с гривневых карт за рубежом.

По оценкам Нацбанка, ежедневно объем таких сделок составлял около $100 млн, хотя далеко не все они были частью черного рынка.

Источники Фокуса на черном валютном рынке подтвердили, что, снимая с гривневых карт валюту за границей и перепродавая ее в Украине, на черном рынке удавалось зарабатывать не менее 5%, но теперь схема разрушена.

Однако Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер АК "Кравец и партнеры" за официальным мотивом пресечения схем со спекуляцией валютой в приграничных областях Украины видит шаг, направленный на поддержку банков и предоставление им возможности зарабатывать на разнице в курсах.

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Между тем, для держателей валютных карт курс конвертации остается зажатым в рамки 29,25 UAH/USD. "Валютные поступления от работников и валютные сбережения украинцев довольно значительны. Благотворительная помощь также часто поступает в валюте, и эти деньги тратятся в Украине на приобретение вещей первой необходимости и снаряжение для армии. Но банкам в очередной раз дают возможность зарабатывать", — отмечает Кравец.

В сложившейся ситуации проигрывают и предприниматели, получающие выручку в валюте, в частности представители IT, фрилансеры и т.д. "Продавать валюту ФЛП мы не можем, а покупать у них валюту можно только по курсу НБУ+1%. ФЛП "счастливы", — пишет в своем профиле в Фейсбуке соучредитель monobank Олег Гороховский. Он просит НБУ посмотреть на эту ситуацию глазами клиентов и обсудить с банками, как сделать так, чтобы были и волки сыты и овцы целы.

Напомним, от ограничений на валютном рынке продолжают испытывать неудобства экспортеры. "Импортеры выигрывают от фиксированного курса, в то время как экспортеры предпочли бы продавать выручку по курсу ближе к наличному", — отмечает Анна Золотько. Однако собеседница Фокуса считает, что пока пользы от фиксированного курса больше, хотя в обычной жизни подобное вряд ли можно было бы приветствовать.

Как ранее сообщалось, для операций по платежным картам украинских переселенцев банки теперь могут переводить гривну в валюту по рыночному курсу, а не по курсу НБУ.