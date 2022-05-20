НБУ разрешил банкам устанавливать рыночный курс для наличной валюты

Наличный курс НБУ отпустил "на свободу". А для операций по платежным картам украинских переселенцев банки теперь могут переводить гривну в валюту по рыночному курсу, а не по курсу НБУ.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Национальный банк Украины с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Если прежде курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%, то теперь речь идет о рыночном курсе. Также отменены аналогичные ограничения на установление курса, согласно которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом. Об этом идет речь в постановлении НБУ №102.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Снятие ограничений на установление курсов, по которым банки продают валюту населению, улучшит условия работы легальных субъектов рынка. Все это сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний. в его наличном сегменте", – отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

По сути, речь идет о том, что в банках наличный курс теперь может вплотную приблизиться к отметкам "черного рынка". А что касается переселенцев, что снимают валюту с гривневых карт за границей, то их операции будут идти по тому курсу, который самостоятельно установит банк (ранее – по курсу НБУ).

"НБУ открыл клондайк для банков – покупаем доллары у экспортеров по 29,25 (UPD 29,54) и продаем их беженцам по 37", — отметил Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии.

Также в постановлении НБУ сказано, что Национальный банк временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тыс. грн в эквиваленте (ранее 100 тыс. грн). По мнению НБУ, это позволит снизить риски непродуктивного оттока капитала, уменьшить возможности для спекуляций и обхода валютных ограничений, а значит – защитить международные резервы Украины. С валютных карт ежедневный лимит прежний – 100 тыс. грн.

Важно

Ажиотажный спрос: курс на "черном" рынке превысил 35 UAH/USD

Напомним, ранее Фокус писал, что курс "черного рынка" в Киеве достиг отметки 38 UAH/USD. Как сообщалось, замглавы финансового комитета нардеп Железняк заявил, что курс будет на уровне 40 UAH/USD. Правда, глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев уверен, что на данный момент для роста курса иностранных валют на украинском валютном рынке нет каких-либо оснований.