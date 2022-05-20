Причин для роста курса нет и не будет: Гетманцев ответил Железняку на "доллар по 40"

Глава финансового комитета Рады считает, что к росту стоимости иностранной валюты в Украине может привести только популизм.

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На данный момент для роста курса иностранных валют на украинском валютном рынке нет каких-либо оснований. Более того, условий для падения гривны не предвидится и в обозримом будущем, однако на ситуацию может негативно повлиять популизм украинских политиков. Об этом в своем телеграм-канале в пятницу, 20 мая, сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики, народный депутат из "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

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"Никаких финансово-экономических оснований для роста курса нет. И не будет. Если мы не будем играть в популизм и вспомним, что в стране война", — заявил нардеп.

Своей публикацией Гетманцев ответил на пост народного депутата из "Голоса", своего первого заместителя в финансовом комитете Рады Ярослава Железняка. Тот сообщил, что уже в ближайшие недели курс доллара на "черном" рынке вырастет до 40 грн за $1 в результате ограниченного на фоне полномасштабной войны украинского экспорта и нехватки денег в стране.

Напомним, Железняк в своем телеграм-канале указал, что Национальный банк делает все возможное для стабилизации курса, однако его инструментов, в виде эмиссии (выпуска) большего количества украинской валюты, недостаточно. Нардеп заявил о необходимости государству искать другие пути улучшения экономического положения, предложив, в частности, усилить контроль над таможней и разрешить выезд за границу мужчинам, которые смогут привозить в Украину валютную выручку.

Ранее Фокус подробно разбирался, что происходит с курсом валют в Украине на фоне полномасштабной войны против России.