Доллар по 40: в Раде прогнозируют рост курса в ближайшие недели

Замглавы финансового комитета, нардеп Железняк заявил, что падение гривны связано с заблокированным из-за войны экспортом и нехваткой денег.

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В ближайшие недели курс доллара на украинском валютном рынке вырастет до 40 грн за $1. Причиной этому является заблокированный на фоне полномасштабной войны экспорт украинских товаров, а также нехватка денег у государства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат из фракции "Голос", заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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По данным сайта "Минфин", курс на "черном" рынке в Киеве составляет по состоянию на 11:23 составляет:

Доллар: покупка — 35,50 грн, продажа 36 грн;

Евро: покупка — 37 грн, продажа 38 грн.

"Это результат заблокированного экспорта и …нехватки денег, которая благополучно покрывается эмиссией Нацбанка", — написал Железняк.

При этом парламентарий предостерегает от обвинений в сторону НБУ, так как регулятор, по словам Железняка, просто вынужден покрывать нехватку денег при помощи выпуска большего количества гривны на рынок.

"Значит скоро напечатают еще больше. Поэтому курс 40 грн за доллар вопрос лишь времени. Причем недель", — прогнозирует политик.

Нардеп добавил, что вслед за ростом курса на иностранные валюты вырастут и потребительские цены на ряд товаров — от топлива до хлеба.

Через некоторое время Железняк опубликовал еще один пост на эту тему, так как, по его словам, предыдущая его публикация вызвала "панику".

В частности, по словам парламентария, Нацбанк работает на то, чтобы курс был лучше, однако для этого государству необходимо предпринять ряд дополнительных мер: разобраться в причинах отрицательного внешнего баланса торговли, усилить контроль над таможней, рассмотреть возможность разрешения выезда за границу для украинцев, которые способны привозить домой выручку в валюте, пересмотреть список критического импорта и т.д.

"Вариант засунуть голову как страус в песок и ждать, что ситуация улучшится – самый неудачный", — добавил народный депутат.

Отметим, что официальный курс Национального банка Украины составляет:

29,2549 грн за $1

30,7688 грн за 1 евро

Напомним, после начала полномасштабной войны Национальный банк Украины зафиксировал курс валют на уровне официального по состоянию на 24 февраля.

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