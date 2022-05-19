Почти 40: что происходит с валютным курсом в Украине
В Киеве в обменниках курс еще вчера был на уровне 35 UAH/USD, а сегодня 19 мая уже достиг 37-38 UAH/USD.
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В Украине с 24 февраля, дня начала полномасштабной войны, курс валют зафиксирован: доллар по 29,25 грн, евро — 33,17. Однако в частных обменниках курс совершенно иной.
Ранее в апреле-мае на черном рынке доллар можно было купить за 31-33 UAH/USD. С 18 мая спрос на иностранную валюту вырос, а курс гривны упал. В обед на столичных Позняках на вывеске значится курс на уровне 38 UAH/USD. Тем временем в банках курс — гораздо интереснее, однако приобретать там можно лишь ту валюту, что в банк сдадут клиенты в течение дня, то есть объемы существенно ограничены. В "Укргазбанке" 19 мая курс продажи — 32,17 UAH/USD, в "ОТП Банке" — 31,85 UAH/USD, в "ПриватБанке" — 32,18 UAH/USD.
"Есть официальный межбанковский валютный рынок – рынок, на котором компании, импортеры/экспортеры продают и покупают валюту. И есть "черный рынок", он наличный. Как правило, когда в Украине нет ограничений на покупку наличных денег для населения, "черного рынка" как такового не существует. Ибо в нем нет смысла. Он появляется, когда банки не продают людям достаточно валюты", — сказал Фокусу руководитель аналитического отдела инвестиционной компании "Adamant Capital" Константин Фастовец.
Тем временем на межбанковском рынке Нацбанк контролирует ситуацию (установил фиксированный курс), и пока курс еще не вернулся к прежней схеме, когда он был плавающим и зависел от уровня спроса и предложения, хотя заявления, что плавающий курс вернется, уже были. Экономисты Dragon Capital ожидают, что в следующем году в Украине доллар будет стоить около 33 грн, сказал основатель и гендиректор этой инвесткомпании Томаш Фиала 17 мая во время события "Global Outlook: Экономический фронт".
Он выразил предположение, что пока будет продолжаться война, Нацбанк будет держать курс фиксированным, так как у него достаточные резервы и достаточная внешняя поддержка для поддержания текущего курса.
По словам Фиалы, когда Нацбанк начнет либерализацию (вернет плавающий курс, — Фокус), будет некоторая девальвация гривны, "но не драматическая", так как "сейчас экономика здоровее, чем в 2014 году".
"Многое зависит от наших экспортных путей. Если их удастся открыть, Украина cможет вести баланс расчетного счета, не будет дефицита и фундаментального давления на гривну, которое могло бы приводить к девальвации. Наши экономисты ожидают обменный курс на следующий год в районе 33. Это также будет зависеть от курса доллара к евро", — сказал Томаш Фиала.Важно
Константин Фастовец считает, что при снятии ограничений возможны два варианта развития событий. Он допускает, что если ограничения для населения снять и люди смогут покупать валюту в банках в достаточных объемах, то курс гривны может укрепиться.
С другой стороны, если НБУ полностью отпустит курс, может временно подскочить спрос на валюту, потому что все подумают: "О, сейчас можно свободно покупать валюту – возьму побольше". Поэтому ограничения стоит снимать постепенно.
Пока в НБУ только планируют возврат к рыночному курсообразованию, на "черном рынке" нет никаких преград к самостоятельному курсообразованию, основанному на спросе на наличный доллар.
"Черный рынок — спекулятивный, ажиотажный и характеризуется не столь высокой ликвидностью. Его сложно прогнозировать. Нет ограничений насчет того, как сильно может расти цена на "черном рынке". Сколько покупатели будут готовы платить за доллар – за столько его и будут продавать", — уверен Константин Фастовец.
По его мнению, нынешний топливный кризис также оказывает влияние на курс.
"В Киеве проблема с топливом, люди меньше передвигаются. Поэтому обменники могут работать со значительной разницей в курсе. Это фактически курс локализованного района, потому что есть определенные ограничения в логистике", — отмечает Фастовец.
Он предположил,, что курс в Киеве и ближе к границе с Польшей будет несколько отличаться, потому что в столицу сложнее доставить наличную валюту.
Напомним, 19 мая Фокус сообщал, что из-за ажиотажного спроса курс на "черном" рынке превысил 35 UAH/USD.
Как уже писал Фокус, дистрибьюторы продают сетям АЗС самый дешевый дизель почти за 60 гривен, а эксперты считают, что дефицит горючего в Украине пройдет к началу июня.