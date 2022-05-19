Майже 40: що відбувається з валютним курсом в Україні

У Києві в обмінниках курс ще вчора був на рівні 35 UAH/USD, а сьогодні, 19 травня, вже сягнув 37-38 UAH/USD.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

В Україні з 24 лютого, дня початку повномасштабної війни, курс валют зафіксований: долар по 29,25 грн, євро — 33,17грн. Однак у приватних обмінниках курс зовсім інший.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Раніше, у квітні-травні, на чорному ринку долар можна було купити за 31-33 UAH/USD. Із 18 травня попит на іноземну валюту зріс, а курс гривні впав. В обід на столичних Позняках на вивісці значиться курс на рівні 38 UAH/USD. Тим часом у банках курс набагато цікавіший, проте купувати там можна лише ту валюту, яку здадуть в банк клієнти протягом дня, тобто обсяги суттєво обмежені. В "Укргазбанку" 19 травня курс продажу — 32,17 UAH/USD, в "ОТП Банку" — 31,85 UAH/USD, у "ПриватБанку" — 32,18 UAH/USD.

"Є офіційний міжбанківський валютний ринок — ринок, на якому компанії, імпортери/експортери продають і купують валюту. І є "чорний ринок", він готівковий. Як правило, коли в Україні немає обмежень на покупку готівки для населення, "чорного ринку" як такого не існує. Бо в ньому немає сенсу. Він з'являється, коли банки не продають людям достатньо валюти", — сказав Фокусу керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії Adamant Capital Костянтин Фастовець.

Тим часом на міжбанківському ринку Нацбанк контролює ситуацію (встановив фіксований курс), і поки що курс ще не повернувся до колишньої схеми, коли він плавав і залежав від рівня попиту та пропозиції, хоча заяви, що курс знову плаватиме, вже були. Економісти Dragon Capital очікують, що наступного року в Україні долар коштуватиме близько 33 грн, сказав засновник і гендиректор цієї інвесткомпанії Томаш Фіала 17 травня під час події "Global Outlook: Економічний фронт".

Він висловив припущення, що, поки триватиме війна, Нацбанк триматиме курс фіксованим, оскільки має достатні резерви та достатню зовнішню підтримку для підтримки поточного курсу.

За словами Фіали, коли Нацбанк почне лібералізацію (поверне плаваючий курсу — Фокус), буде деяка девальвація гривні, "але не драматична", оскільки "зараз економіка здоровіша, ніж у 2014 році".

"Багато чого залежить від наших експортних шляхів. Якщо їх вдасться відкрити, Україна зможе вести баланс розрахункового рахунку, не буде дефіциту й фундаментального тиску на гривню, який міг би призводити до девальвації. Наші економісти очікують на обмінний курс наступного року в районі 33. Це також залежатиме від курсу долара до євро", — сказав Томаш Фіала.

Важливо

Не треба доїти "дохлу корову". Економіка цього не витримає

Костянтин Фастовець вважає, що при знятті обмежень можливі два варіанти розвитку подій. Він припускає, що якщо обмеження для населення зняти, і люди зможуть купувати валюту в банках у достатніх обсягах, курс гривні може зміцнитися.

З іншого боку, якщо НБУ повністю відпустить курс, то може тимчасово підскочити попит на валюту, бо всі подумають: "О, зараз можна вільно купувати валюту — візьму більше". Тому обмеження слід знімати поступово.

Поки що в НБУ тільки планують повернення до ринкового курсоутворення, на "чорному ринку" немає жодних перешкод до самостійного курсоутворення, що базується на попиті на готівковий долар.

"Чорний ринок — спекулятивний, ажіотажний і характеризується не такою високою ліквідністю. Його складно прогнозувати. Немає обмежень щодо того, як сильно зростатиме ціна на "чорному ринку". Скільки покупці будуть готові платити за долар, за стільки його й продаватимуть", — упевнений Костянтин Фастовець.

На його думку, нинішня паливна криза також впливає на курс.

"У Києві проблема з паливом, люди менше пересуваються. Тому обмінники можуть працювати зі значною різницею в курсі. Це фактично курс локалізованого району, бо є певні обмеження в логістиці", — зазначає Фастовець.

Він припустив, що курс у Києві та ближче до кордону з Польщею дещо відрізнятиметься, бо до столиці складніше доставити готівкову валюту.

Нагадаємо, 19 травня Фокус повідомляв, що через ажіотажний попит курс на "чорному" ринку перевищив 35 UAH/USD.

Як уже писав Фокус, дистриб'ютори продають мережам АЗС найдешевший дизель майже за 60 гривень, а експерти вважають, що дефіцит пального в Україні мине до початку червня.