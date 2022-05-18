Ажіотажний попит: курс на "чорному" ринку перевищив 35 UAH/USD

Зростання попиту на іноземну валюту позначилося на вивісках обмінників, де 18 травня долар продають за курсом 35-35,5 UAH/USD.

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З початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року НБУ зафіксував курс долара на тодішньому рівні 29,25 UAH/USD. Проте на "чорному" ринку курс гривні до долара продовжує рух до нових антирекордів. На популярних онлайн-сервісах обміну валюти 18 травня долар купували по 34,90 UAH/USD, а продавали по 35,5 UAH/USD, водночас заявок на покупку доларів було вдвічі більше. В обмінниках Києва курс 18 травня становив 35-35,5 UAH/USD.

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Оператор "чорного" валютного ринку, який працює в місті-супутнику Києва, на умовах анонімності розповів Фокусу, що ажіотажний попит на долар спалахнув з початку тижня 16 травня. За кілька днів вартість долара зросла на 1 гривню і вже є клієнти, готові купувати американську валюту за 36 UAH/USD.

Поки співрозмовник Фокусу не бачить межі, де курс може зупинитися. Тенденцію пов'язує із виплатами військовим, залучених у бойових діях.

На євро сьогодні теж є попит — європейську валюту купують для вигідного придбання авто в ЄС із нульовим митом. Водночас дефіциту валюти немає. Її досить активно продають, переважно, біженці з охоплених війною регіонів.

На фінансовому ринку обговорюють можливе повернення НБУ до вільного курсоутворення найближчим часом. Про таку можливість глава НБУ Кирило Шевченко повідомив в інтерв'ю ЗМІ, як повідомляє Інтерфакс. Якщо регулятор відпустить курс, очікується, що офіційні показники зрівняються з рівнем тіньового ринку.

Нагадаємо, 14 квітня Нацбанк дозволив продаж громадянам готівкової валюти, про що писав Фокус. Станом на 18 травня, за даними minfin.ua, у банках долар у середньому купували по 31,95 UAH/USD, а продавали по 32,18 UAH/USD. Курс продажу долара в державному ПриватБанку 18 травня — 32,18 UAH/USD.