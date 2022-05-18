UA
UA
Разделы
Материалы
Экономика Война и деньги

Ажиотажный спрос: курс на "черном" рынке превысил 35 UAH/USD

Мария Бабенко
988
доллар, гривна, валюта
На "черном" рынке ажиотажный спрос на доллар

Рост спроса на иностранную валюту отразился на вывесках обменников, где 18 мая доллар продают по курсу 35-35,5 UAH/USD.

С начала российского вторжения 24 февраля 2022 года НБУ зафиксировал курс доллара на тогдашнем уровне 29,25 UAH/USD. Однако на "черном" рынке курс гривны к доллару продолжает движение к новым антирекордам. На популярных онлайн-сервисах обмена валюты 18 мая доллар покупали по 34,90 UAH/USD, а продавали по 35,5 UAH/USD, при этом заявок на покупку долларов было вдвое больше. В обменниках Киева курс 18 мая составил 35-35,5 UAH/USD.

Оператор "черного" валютного рынка, который работает в городе-спутнике Киева, на условиях анонимности рассказал Фокусу, что ажиотажный спрос на доллар, вспыхнул с начала недели 16 мая. За несколько дней стоимость доллара выросла на 1 гривну и уже есть клиенты, готовые покупать американскую валюту по 36 UAH/USD.

Пока собеседник Фокуса не видит предела, где курс может остановиться. Тенденцию связывает с выплатами военным, задействованным в боевых действиях.

На евро сегодня тоже есть спрос – европейскую валюту покупают для выгодного приобретения авто в ЕС с нулевой пошлиной. Дефицита валюты при этом нет. Ее довольно активно продают, преимущественно, беженцы из охваченных войной регионов.

На финансовом рынке обсуждается возможное возвращение НБУ к свободному курсообразованию в ближайшее время. О такой возможности глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил в интервью СМИ, как передает Интерфакс. Если регулятор отпустит курс, можно ожидать, что официальные показатели сравняются с уровнем теневого рынка.

Напомним, 14 апреля Нацбанк разрешил продажу гражданам наличной валюты, о чем писал Фокус. По состоянию на 18 мая, по данным minfin.ua, в банках доллар в среднем покупали по 31,95 UAH/USD, а продавали по 32,18 UAH/USD. Курс продажи доллара в государственном ПриватБанке 18 мая — 32,18 UAH/USD.