Ажиотажный спрос: курс на "черном" рынке превысил 35 UAH/USD

Рост спроса на иностранную валюту отразился на вывесках обменников, где 18 мая доллар продают по курсу 35-35,5 UAH/USD.

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С начала российского вторжения 24 февраля 2022 года НБУ зафиксировал курс доллара на тогдашнем уровне 29,25 UAH/USD. Однако на "черном" рынке курс гривны к доллару продолжает движение к новым антирекордам. На популярных онлайн-сервисах обмена валюты 18 мая доллар покупали по 34,90 UAH/USD, а продавали по 35,5 UAH/USD, при этом заявок на покупку долларов было вдвое больше. В обменниках Киева курс 18 мая составил 35-35,5 UAH/USD.

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Оператор "черного" валютного рынка, который работает в городе-спутнике Киева, на условиях анонимности рассказал Фокусу, что ажиотажный спрос на доллар, вспыхнул с начала недели 16 мая. За несколько дней стоимость доллара выросла на 1 гривну и уже есть клиенты, готовые покупать американскую валюту по 36 UAH/USD.

Пока собеседник Фокуса не видит предела, где курс может остановиться. Тенденцию связывает с выплатами военным, задействованным в боевых действиях.

На евро сегодня тоже есть спрос – европейскую валюту покупают для выгодного приобретения авто в ЕС с нулевой пошлиной. Дефицита валюты при этом нет. Ее довольно активно продают, преимущественно, беженцы из охваченных войной регионов.

На финансовом рынке обсуждается возможное возвращение НБУ к свободному курсообразованию в ближайшее время. О такой возможности глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил в интервью СМИ, как передает Интерфакс. Если регулятор отпустит курс, можно ожидать, что официальные показатели сравняются с уровнем теневого рынка.

Напомним, 14 апреля Нацбанк разрешил продажу гражданам наличной валюты, о чем писал Фокус. По состоянию на 18 мая, по данным minfin.ua, в банках доллар в среднем покупали по 31,95 UAH/USD, а продавали по 32,18 UAH/USD. Курс продажи доллара в государственном ПриватБанке 18 мая — 32,18 UAH/USD.