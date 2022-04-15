НБУ разрешил банкам продавать наличные доллары. Каким будет курс?

Согласно постановлению НБУ №71, продавать банки наличные доллары и евро населению могут, но только в том объеме, который они выкупили у физических лиц. Безналичная продажа банками валюты запрещена.

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Национальный банк Украины с 14 апреля 2022 года разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению. Об этом говорится в постановлении Нацбанка №71 от 14 апреля.

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Впрочем, там предупредили – есть определенные ограничения для банка по продаже физлицам наличной валюты. "Для предотвращения давления на валютный рынок НБУ предусмотрел, что уполномоченное учреждение может осуществлять продажу наличной валюты клиентам в пределах разницы между общими объемами купленной и проданной наличной иностранной валюты. Такая разница будет рассчитываться начиная с 13 апреля 2022 года", — отметили в НБУ.

Ассоциированный эксперт "CASE Украина" Евгений Дубогрыз в комментарии Фокусу отметил: "Теперь банки могут продавать доллары и евро в отделениях, но не больше той суммы валюты, которую они приобрели у населения". По его словам, в ближайшее время банки будут изучать объемы валюты, которые они получают от покупки у населения, и таким образом будут решать, какую сумму валюты будут направлять на продажу физлицам в кассах отделений.

Как это повлияет на курс доллара?

Отдельный вопрос, каким будет курс доллара в Украине, когда такая схема заработает.

По данным постановления НБУ №71, курс продажи наличной валюты банков может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ в день совершения сделки, а курс покупки наличной валюты уполномоченными учреждениями не должен быть ниже официального курса НБУ.

"В неофициальных обменниках курс покупки 31–31,2 грн за доллар. Банкам разрешили продавать по официальному курсу плюс 10%. Следовательно, курс продажи доллара может быть максимум 32,17. Поставят ли банки курс покупки выше, чем сейчас в обменниках?" – говорит эксперт.

Хотя НБУ и анонсировал начало продажи валюты населению, пока речь идет только о наличных. При попытке купить безналичную валюту в интернет-банкинге операция не проходит, зато появляется информирование, что такая транзакция запрещена в соответствии с постановлением НБУ №18.

Напомним, НБУ запретил продажу валюты населению и трансграничные валютные платежи 24 февраля. Ранее Фокус писал, что приобрести валюту на межбанке не могут и импортеры, если их товары не внесены в отдельный перечень критического импорта, который сформирован Кабинетом министров Украины.