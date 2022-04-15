НБУ дозволив банкам продавати готівку. Яким буде курс?

Відповідно до постанови НБУ №71, продавати банки готівкові долари та євро населенню можуть, але лише в тому обсязі, який вони викупили у фізичних осіб. Безготівковий продаж банками валюти заборонено.

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Національний банк України з 14 квітня 2022 року дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню. Про це йдеться у постанові Нацбанку №71 від 14 квітня.

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Утім, там попередили — є певні обмеження для банку щодо продажу фізособам готівкової валюти. "Для запобігання тиску на валютний ринок НБУ передбачив, що уповноважена установа може здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальними обсягами купленої та проданої готівкової іноземної валюти. Така різниця розраховуватиметься починаючи з 13 квітня 2022 року", — зазначили в НБУ.

Асоційований експерт "CASE Україна" Євген Дубогриз у коментарі Фокусу зазначив: "Тепер банки можуть продавати долари та євро у відділеннях, але не більше за ту суму валюти, яку вони придбали у населення". За його словами, найближчим часом банки вивчатимуть обсяги валюти, які вони отримують від покупки у населення, і так вирішуватимуть, яку суму валюти спрямовуватимуть на продаж фізособам у касах відділень.

Як це вплине на курс долара?

Окреме питання, яким буде курс долара в Україні, коли така схема запрацює.

За даними постанови НБУ №71, курс продажу готівкової валюти банків може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ в день укладання угоди, а курс купівлі готівкової валюти уповноваженими установами не повинен бути нижчим від офіційного курсу НБУ.

"У неофіційних обмінниках курс купівлі 31–31,2 грн за долар. Банкам дозволили продавати за офіційним курсом плюс 10%. Відповідно, курс продажу долара може бути максимум 32,17. Чи поставлять банки курс купівлі вище, ніж зараз в обмінниках?" — каже експерт.

Хоча НБУ й анонсував початок продажу валюти населенню, поки що йдеться лише про готівку. У разі купівлі безготівкової валюти в інтернет-банкінгу операція не проходить, натомість з'являється інформування, що така транзакція заборонена відповідно до ухвали НБУ №18.

Нагадаємо, НБУ заборонив продаж валюти населенню і транскордонні валютні платежі 24 лютого. Раніше Фокус писав, що придбати валюту на міжбанку не можуть й імпортери, якщо їх товари не внесені до окремого переліку критичного імпорту, сформованого Кабінетом Міністрів України.