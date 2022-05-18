Бензин і дизель — мінімум на 50% дорожче: АЗС закуповують паливо за новими цінами, — ЗМІ

За інформацією журналістів, дистриб'ютори продають мережам АЗС найдешевший дизель майже за 60 гривень. Дефіцит пального в Україні пройде до початку червня, упевнені експерти.

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Мережі автозаправок укладають перші угоди щодо постачання палива без державного регулювання. Про це пише видання "Дзеркало тижня" з посиланням на пропозиції дистриб'ютора про постачання дрібним гуртом.

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Нова вартість палива збільшиться на 50% і більше порівняно з останніми роздрібними цінами, коли Мінекономіки України регулювало процес ціноутворення.

Як приклад взяті ціни на 5 мережах АЗС — Socar, WOG, Shell, "Паралель" і "Нефтек". Дизель у трьох із них (Socar, WOG, Shell) продаватимуть по 59 грн за літр. Найвищі ціни в "Нефтеку" — 67 гривень за літр.

[ + – ] Дистриб'ютор постачатиме паливо на АЗС за цими цінами

Бензини будуть дешевшими. Марки А-92 та А-95 продадуть по 52 грн за літр. Автогаз у мережах Socar, WOG і Shell продадуть по 39 грн за літр.

Автогаз дорожчає

Видання enkorr 18 листопада з посиланням на дані консалтингової групи "А-95" написало про зростання середньої ціни на скраплений газ у мережах АЗС на 1,15 гривені — до 36,39 грн/л. Частина консолідованої мережі "Привата" підвищила ціну на 0,5-3 грн/л.

У мережі "Авіас" автогаз коштує 36,37 грн/л, в "Укрнафті" — 33,88 грн/л. ОККО та WOG підняли вартість автогазу до 36,99 та 37,98 грн/л, "Укргазвидобування" продає паливо за 42 грн/л. У мережах "БРСМ", "Автотранс", UPG та інших автогаз подорожчав на 0,5-2 грн/л.

Дефіцит палива в Україні — прогнози експертів

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що дефіцит пального в Україні пройде до кінця травня чи початку червня. Cитуація, за його словами, складна через розбомблені нафтобази та Кременчуцький нафтопереробний завод, а також через складну логістику з країн ЄС.

Багато, за оцінкою експерта, залежить від того, наскільки уряд поверне суб'єктність на ринку та професійно регулюватиме ринок.

"Якщо це станеться, то справді ситуація дещо полегшиться, але стабілізацію, яка була до війни, в умовах війни очікувати не варто", — додав він.

Нагадаємо, що 17 травня Кабінет Міністрів України вирішив тимчасово скасувати держрегулювання цін на газ, бензин і дизель. Таке рішення ухвалили для подолання кризи через військову агресію РФ.

Фокус раніше писав, що на українському кордоні буде окремий пункт пропуску для бензовозів.

Через дефіцит в Україні дозволили виробництво низькоякісного палива, уряд суттєво знизив вимоги до виробників бензину та дизеля, що фактично легалізувало підпільні міні-НПЗ.