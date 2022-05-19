Не нужно доить "дохлую корову". Экономика этого не выдержит

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Сейчас многие эксперты в Украине, анализируя проблему бюджетного дефицита, пытаются вернуть модели управления экономикой и бюджетирования времен прошлого века. Точнее, конспектов и книг 90-х. Что удивительно, многие из экспертов относительно молоды, но уже закостенели в своих убеждениях. Их доводы сводятся к следующему: "жить по средствам", "тратить в бюджете столько, сколько собираешь", "чем больше проблем в государственном бюджете — тем выше налоги" и т. д.

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В условиях войны, все эти тезисы равны поражению. Ведь "средств" во время войны нет, налоги падают в разы, а увеличение фискального давления на бизнес добьет экономику быстрее, чем война.

Кроме того, все модели должны быть адаптивны к конкретной исторической ситуации: в период войны лишь государство может компенсировать дефицит доходов населения и бизнеса.

Понятно, что в период роста ВВП можно и нужно говорить о низком дефиците бюджета и даже его профиците с параллельным ростом налогов пропорционально наращиванию экономикой "подкожного жира". Но явно не в период такого беспрецедентного кризиса.

В военное время налоговые поступления в бюджет всегда замещаются:

международной помощью;

накопленными резервами;

эмиссионными источниками.

Но война — это еще и уникальное время для проведения самых фантастических налоговых реформ, о которых у нас только говорят и ничего не делают. Я критически отношусь к Саакашвили и к самой модели грузинских реформ, но технологически он сделал все правильно: на этапе получения международной помощи после войны полностью заместил ею налоговые поступления и снизил фискальное давление на бизнес.

Если страна сохранила монетарный суверенитет, она никогда не станет банкротом по обязательствам в национальной валюте и у нее априори не может быть проблем с выполнением бюджета.

У нее могут быть проблемы с выполнением обязательств в иностранной валюте, если не хватит резервов. Именно поэтому в условиях войны вменяемое правительство замораживает выполнение обязательств в иностранной валюте (в первую очередь реструктуризирует и списывает госдолг) и наращивает объем выполненных обязательств в национальной валюте (госзаказ, вливания в социальную сферу). Оборонный комплекс — отдельная статья.

У нас же все ровным счетом наоборот: Минфин не хочет реструктуризировать внешний долг в иностранной валюте, тратя на его погашение валютные резервы. При этом замораживает социальные выплаты (частично есть только е-поддержка).

Но почему управлять экономикой во время войны — просто? Все, что требуется от Кабмина — это создать совместно с НБУ так называемое "расширенное правительство". Так действовали во многих странах в период пандемии коронавируса.

Затем нужно перестать доить "дохлую корову" — то есть экономику. Разработать экономикометрическую модель с доходами в виде международной помощи (все вводные известны) и эмиссионными источниками (тут вводные нужно рассчитать: сколько НБУ может путем покупки специальных облигаций Минфина напрямую вливать ежемесячно в бюджет, чтобы не взорвать инфляцию: 80, 100 или 120 млрд грн).

Главная задача — обеспечить ритмичность эмиссии, ее целевую и таргетную характеристику. То есть запускать ее по каналам стимулирования бизнеса (релокация, субсидирование, компенсация и т. д.) и социального капитала (дополнительные выплаты в размере прожиточного минимума наиболее уязвимым социальным группам, о которых я многократно писал).

Главная задача — обеспечить ритмичность эмиссии, ее целевую и таргетную характеристику

Среди тех самых реформ: отмена всех налогов и сборов на труд и введение одного, кумулятивного налога на фонд оплаты труда в размере 10% для работающих компаний, 5% — на частичном простое, 0% — для неработающих, но выплачивающих зарплату. То есть дотации даем для сохранения рабочих мест. В условиях, когда банки не кредитуют, население сокращает потребление, а бизнес — капвложения и инвестиции, лишь такой механизм может создать приток "новых денег" в экономику и усилить финансовую циркуляцию в ней.

А как же инфляция? Многие "страшилки", связанные с ней, родом из 90-х, когда товарное производство в ряде стране превышало сектор услуг.

Тогда любой сдвиг вверх по кривой денежного предложения приводил к росту цен на товары. Сейчас основной сектор экономики в Украине (60%) — это услуги. Именно сектор услуг амортизирует ценовое давление. Но для этого у людей должны быть деньги, иначе они будут стричься дома и пить кофе на кухне, а не в парикмахерских и кофейнях.

Кроме того, сектор услуг — это преимущественно МСБ. А для него нужна финансовая циркуляция и низкие налоги на труд. В Украине наблюдается инфляция предложения, а не спроса.

То есть цены растут не потому, что у людей много денег, а потому, что увеличивается себестоимость производства: топливо, логистика и т. д.

Представим себе такую модель. Цена товара при нулевой рентабельности производства составляет 100 грн. Ниже продавать нет смысла — себе в убыток. Объем выпуска — 1000 единиц (ниже нельзя, иначе растут накладные затраты в структуре цены). Но платежеспособный спрос населения способен купить лишь 600 единиц. В этой ситуации, наращивая с помощью дополнительных социальных трансфертов доходы населения до новой способности потребителей купить все 1000 единиц товара, эмиссия очень опосредованно влияет на ценовую динамику.

Главное — определить те самые критические параметры эмиссии, которые компенсируют утраченную платежеспособность населения, а не создают новую, дополнительную.

То есть, правительству сейчас нужно:

Создать модель замещения налоговых доходов бюджета эмиссионными источниками (плюс международная помощь). Разогнать эти ресурсы по целевым каналам поддержки МСБ и населения.

Попутно необходимо проводить налоговый маневр по снижению фискальной нагрузки на труд. И не нужно никаких сложных идей в виде "поднять военный сбор на 1,5%, снизить НДС с 20% до 7%, а акциз — до 5% и т. д.".

Хватит заниматься этим отраслевым налоговым дирижизмом для АЗС и других "нужных" компаний. Низкое налогообложение труда, рост госзакупок в системе МСБ, инфраструктурные и оборонные затраты на фоне наращивания социальных трансфертов самым незащищенным слоям населения помогут всем пережить это время: и бизнесу, и населению, и государству.

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