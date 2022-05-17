Принципы новой экономической политики. Зачем в Украине снижать налоги

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Налоговая нагрузка должна снижаться. Нагрузка! Но перераспределение акцентов в налогах может сыграть как раз стимулирующую функцию. Важная задача — дать людям стимул инвестировать. Ответственность за благосостояние своих домохозяйств они должны взять на себя. Вот основополагающие принципы экономической политики, которые мы предлагаем как Коалиция бизнес-сообществ за модернизацию Украины.

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Эффективное государство

Уменьшение доли государства в экономике путем дерегулирования, тотальная приватизация, снижение соотношения публичных расходов к ВВП до 35% (мораторий на увеличение расходов на госаппарат), создание стимулирующего трудового, налогового и таможенного законодательства. Инновационная либеральная, простая и прозрачная налоговая система.

Неприкосновенность частной собственности.

Нулевая терпимость к коррупции, честные суды.

Независимость и эффективность АМКУ, ФГИУ как основа антимонопольной и антиолигархической политики. НАБУ, СБУ, ДБР и БЭБ без политического влияния.

Эффективное соединение либерального и институционального подходов, в том числе за счет создания гетерархических, децентрализованных, инклюзивных адаптивных государственных институций.

Проведение сбалансированной монетарной, фискальной, бюджетной и долговой политик.

Тотальная модернизация инфраструктуры после войны, а не просто восстановление разрушенной устаревшей инфраструктуры, энергетическая эффективность новой инфраструктуры.

Либеральная инновационная экономика

Созданные условия для честной конкуренции и кооперации бизнеса, привлечения инвестиций и формирования высокого уровня доверия к государству. Равные возможности для компаний разных масштабов и форм собственности, а также индустрий, сфер, рынков. Государственная политика наибольшей либерализации условий для развития предпринимательства.

Развитие человеческого потенциала и выигрышная позиция в конкуренции за таланты, в том числе мигрантов. Государственные инвестиции в развитие человеческого капитала. Дерегуляция рынка труда: упрощение временной и удаленной занятости, отмена советских требований к документообороту, сервисный подход к проверкам, свобода трудового договора и его положения по базисных гарантиях работника.

Стимулирование развития инноваций и модернизации (в том числе диджитализации) экономики с целью обеспечения конкурентоспособности на глобальном рынке.

Безбарьерное движение капитала и опережающее развитие виртуальных активов.

Либерализация внешней торговли и содействие свободной конкуренции внутренней торговли.

Приватизация, оставляющая в государственной собственности ограниченное количество (до 10) государственных предприятий.

Дерегуляция по принципу регуляторной гильотины. Введение в дальнейшем правила "one in — one out", что позволит ограничить чрезмерное нагромождение регуляторных актов в будущем.

Благополучие граждан и возможности в мире

Возможность украинцам самостоятельно заботиться о благополучии семьи. Государство берет на себя ответственность только за тех, кто не может заботиться о себе, и не мешает другим делать это самостоятельно.

Субъектность страны в определении направлений экономического развития.

Целенаправленное движение к членству в Европейском Союзе.

Стимулирование включения в глобальные сети создания ценностей.

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