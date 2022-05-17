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Мнения Российско-украинская война

Принципы новой экономической политики. Зачем в Украине снижать налоги

"Несмотря на противодействие людей, которые не хотят разбираться или сознательно дискредитируют идею снижения налоговой нагрузки, действовать надо именно в этом направлении". Мнение.

Андрей Длигач
Андрей Длигач
Сооснователь Центра экономического восстановления, доктор экономических наук
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Даниил Гетманцев
Фото: economy.24tv.ua | Даниил Гетманцев, глава Комитета ВР по вопросам финансов, хочет вернуть проверки бизнеса, который не пострадал от войны

Налоговая нагрузка должна снижаться. Нагрузка! Но перераспределение акцентов в налогах может сыграть как раз стимулирующую функцию. Важная задача — дать людям стимул инвестировать. Ответственность за благосостояние своих домохозяйств они должны взять на себя. Вот основополагающие принципы экономической политики, которые мы предлагаем как Коалиция бизнес-сообществ за модернизацию Украины.

Эффективное государство

  • Уменьшение доли государства в экономике путем дерегулирования, тотальная приватизация, снижение соотношения публичных расходов к ВВП до 35% (мораторий на увеличение расходов на госаппарат), создание стимулирующего трудового, налогового и таможенного законодательства. Инновационная либеральная, простая и прозрачная налоговая система.
  • Неприкосновенность частной собственности.
  • Нулевая терпимость к коррупции, честные суды.
  • Независимость и эффективность АМКУ, ФГИУ как основа антимонопольной и антиолигархической политики. НАБУ, СБУ, ДБР и БЭБ без политического влияния.
  • Эффективное соединение либерального и институционального подходов, в том числе за счет создания гетерархических, децентрализованных, инклюзивных адаптивных государственных институций.
  • Проведение сбалансированной монетарной, фискальной, бюджетной и долговой политик.
  • Тотальная модернизация инфраструктуры после войны, а не просто восстановление разрушенной устаревшей инфраструктуры, энергетическая эффективность новой инфраструктуры.

Либеральная инновационная экономика

  • Созданные условия для честной конкуренции и кооперации бизнеса, привлечения инвестиций и формирования высокого уровня доверия к государству. Равные возможности для компаний разных масштабов и форм собственности, а также индустрий, сфер, рынков. Государственная политика наибольшей либерализации условий для развития предпринимательства.
  • Развитие человеческого потенциала и выигрышная позиция в конкуренции за таланты, в том числе мигрантов. Государственные инвестиции в развитие человеческого капитала. Дерегуляция рынка труда: упрощение временной и удаленной занятости, отмена советских требований к документообороту, сервисный подход к проверкам, свобода трудового договора и его положения по базисных гарантиях работника.
  • Стимулирование развития инноваций и модернизации (в том числе диджитализации) экономики с целью обеспечения конкурентоспособности на глобальном рынке.
  • Безбарьерное движение капитала и опережающее развитие виртуальных активов.
  • Либерализация внешней торговли и содействие свободной конкуренции внутренней торговли.
  • Приватизация, оставляющая в государственной собственности ограниченное количество (до 10) государственных предприятий.
  • Дерегуляция по принципу регуляторной гильотины. Введение в дальнейшем правила "one in — one out", что позволит ограничить чрезмерное нагромождение регуляторных актов в будущем.

Благополучие граждан и возможности в мире

  • Возможность украинцам самостоятельно заботиться о благополучии семьи. Государство берет на себя ответственность только за тех, кто не может заботиться о себе, и не мешает другим делать это самостоятельно.
  • Субъектность страны в определении направлений экономического развития.
  • Целенаправленное движение к членству в Европейском Союзе.
  • Стимулирование включения в глобальные сети создания ценностей.

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