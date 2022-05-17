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Принципи нової економічної політики. Навіщо в Україні знижувати податки

"Попри протидію людей, які не хочуть розбиратися або свідомо дискредитують ідею зниження податкового навантаження, діяти треба саме в цьому напрямі". Думка.

Андрій Длигач
Андрій Длигач
Співзасновник Центру економічного відновлення, доктор економічних наук
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Данило Гетманцев
Фото: economy.24tv.ua | Данило Гетманцев, голова Комітету ВР з питань фінансів, хоче повернути перевірки бізнесу, який не постраждав від війни

Податкове навантаження має знижуватися. Навантаження! Але перерозподіл акцентів у податках може зіграти якраз стимулювальну функцію. Важливе завдання — дати людям стимул інвестувати. Відповідальність за добробут своїх домогосподарств вони мають взяти самі. Ось засадничі принципи економічної політики, які ми пропонуємо як Коаліція бізнес-спільнот за модернізацію України.

Ефективна держава

  • Зменшення частки держави в економіці шляхом дерегулювання, тотальна приватизація, зниження співвідношення громадських витрат до ВВП до 35% (мораторій на збільшення витрат на держапарат), створення стимулювального трудового, податкового і митного законодавства. Інноваційна ліберальна, проста та прозора податкова система.
  • Недоторканність приватної власності.
  • Нульова толерантність до корупції, чесні суди.
  • Незалежність та ефективність АМКУ, ФДМУ як основа антимонопольної та антиолігархічної політики. НАБУ, СБУ, ДБР та БЕБ без політичного впливу.
  • Ефективне поєднання ліберального та інституційного підходів, зокрема завдяки створенню гетерархічних, децентралізованих, інклюзивних адаптивних державних інституцій.
  • Проведення збалансованої монетарної, фіскальної, бюджетної та боргової політик.
  • Тотальна модернізація інфраструктури після війни, а не просто відновлення зруйнованої застарілої інфраструктури, енергетична ефективність нової інфраструктури.

Ліберальна інноваційна економіка

  • Створені умови для чесної конкуренції та кооперації бізнесу, залучення інвестицій та формування високого рівня довіри до держави. Рівні можливості для компаній різних масштабів та форм власності, а також індустрій, сфер, ринків. Державна політика максимальної лібералізації умов для розвитку підприємництва.
  • Розвиток людського потенціалу та виграшна позиція в конкуренції за таланти, зокрема мігрантів. Державні інвестиції в розвиток людського капіталу. Дерегуляція ринку праці: спрощення тимчасової та віддаленої зайнятості, скасування радянських вимог до документообігу, сервісний підхід до перевірок, свобода трудового договору та його положення за базовими гарантіями працівника.
  • Стимулювання розвитку інновацій та модернізації (зокрема діджиталізації) економіки з метою забезпечення конкурентоспроможності на глобальному ринку.
  • Безбар'єрний рух капіталу та випереджальний розвиток віртуальних активів.
  • Лібералізація зовнішньої торгівлі та сприяння вільній конкуренції у внутрішній торгівлі.
  • Приватизація, що залишає в державній власності обмежену кількість (до 10) державних підприємств.
  • Дерегуляція за принципом регуляторної гільйотини. Введення надалі правила "one in — one out", що дозволить обмежити надмірне нагромадження регуляторних актів у майбутньому.

Добробут громадян та можливості у світі

  • Можливість українцям самостійно дбати про добробут сім'ї. Держава бере на себе відповідальність лише за тих, хто не може піклуватися про себе, і не заважає іншим робити це самостійно.
  • Суб'єктність держави у визначенні напрямів економічного розвитку.
  • Цілеспрямований рух до членства в Європейському Союзі.
  • Стимулювання включення до глобальних мереж створення цінностей.

Джерело.

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