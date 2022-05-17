Принципи нової економічної політики. Навіщо в Україні знижувати податки
"Попри протидію людей, які не хочуть розбиратися або свідомо дискредитують ідею зниження податкового навантаження, діяти треба саме в цьому напрямі". Думка.
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Податкове навантаження має знижуватися. Навантаження! Але перерозподіл акцентів у податках може зіграти якраз стимулювальну функцію. Важливе завдання — дати людям стимул інвестувати. Відповідальність за добробут своїх домогосподарств вони мають взяти самі. Ось засадничі принципи економічної політики, які ми пропонуємо як Коаліція бізнес-спільнот за модернізацію України.
Ефективна держава
- Зменшення частки держави в економіці шляхом дерегулювання, тотальна приватизація, зниження співвідношення громадських витрат до ВВП до 35% (мораторій на збільшення витрат на держапарат), створення стимулювального трудового, податкового і митного законодавства. Інноваційна ліберальна, проста та прозора податкова система.
- Недоторканність приватної власності.
- Нульова толерантність до корупції, чесні суди.
- Незалежність та ефективність АМКУ, ФДМУ як основа антимонопольної та антиолігархічної політики. НАБУ, СБУ, ДБР та БЕБ без політичного впливу.
- Ефективне поєднання ліберального та інституційного підходів, зокрема завдяки створенню гетерархічних, децентралізованих, інклюзивних адаптивних державних інституцій.
- Проведення збалансованої монетарної, фіскальної, бюджетної та боргової політик.
- Тотальна модернізація інфраструктури після війни, а не просто відновлення зруйнованої застарілої інфраструктури, енергетична ефективність нової інфраструктури.
Ліберальна інноваційна економіка
- Створені умови для чесної конкуренції та кооперації бізнесу, залучення інвестицій та формування високого рівня довіри до держави. Рівні можливості для компаній різних масштабів та форм власності, а також індустрій, сфер, ринків. Державна політика максимальної лібералізації умов для розвитку підприємництва.
- Розвиток людського потенціалу та виграшна позиція в конкуренції за таланти, зокрема мігрантів. Державні інвестиції в розвиток людського капіталу. Дерегуляція ринку праці: спрощення тимчасової та віддаленої зайнятості, скасування радянських вимог до документообігу, сервісний підхід до перевірок, свобода трудового договору та його положення за базовими гарантіями працівника.
- Стимулювання розвитку інновацій та модернізації (зокрема діджиталізації) економіки з метою забезпечення конкурентоспроможності на глобальному ринку.
- Безбар'єрний рух капіталу та випереджальний розвиток віртуальних активів.
- Лібералізація зовнішньої торгівлі та сприяння вільній конкуренції у внутрішній торгівлі.
- Приватизація, що залишає в державній власності обмежену кількість (до 10) державних підприємств.
- Дерегуляція за принципом регуляторної гільйотини. Введення надалі правила "one in — one out", що дозволить обмежити надмірне нагромадження регуляторних актів у майбутньому.
Добробут громадян та можливості у світі
- Можливість українцям самостійно дбати про добробут сім'ї. Держава бере на себе відповідальність лише за тих, хто не може піклуватися про себе, і не заважає іншим робити це самостійно.
- Суб'єктність держави у визначенні напрямів економічного розвитку.
- Цілеспрямований рух до членства в Європейському Союзі.
- Стимулювання включення до глобальних мереж створення цінностей.