Когда наступит мир. Как приватизация поможет восстановить Украину

"Украине нужны инвестиции, а значит, уже сейчас следует подумать над тем, что должно измениться в сфере приватизации после прекращения активных боевых действий". Мнение.

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Приватизация никогда не являлась популярной реформой. Хотя люди понимали, что частный собственник эффективнее государства, в памяти сидел негативный опыт приватизации 90-х и начала 2000-х. Тогда основными покупателями государственных активов часто за бесценок становились "красные директора" и нынешние олигархи. Популярен был тезис, что приватизировать предприятия "именно сейчас" невыгодно (во время финансового кризиса, войны на Донбассе, пандемии коронавируса…). Политики также следовали этой логике, но часто – из-за собственного шкурного интереса. А ведь на госпредприятиях можно было заработать. Финансово — благодаря разного рода "смотрящим". И политически — благодаря возможности держать низкие цены на услуги для населения.

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Малая приватизация (продажа объектов стоимостью ниже 250 млн грн.) в последние годы приносила видимые результаты — в бюджет поступало несколько миллиардов гривен ежегодно, а сами объекты превращались из разрушенных или заброшенных в современные и функционирующие (например, автостанция "Поділ" в Киеве).

[ + – ] Киевскую автостанцию "Подол" продали в рамках Малой приватизации

Большая приватизация пробуксовывала — "Объединенную горно-химическую компанию" так и не выставили на аукцион, а единственный проданный объект крупной приватизации в 2021 году — "Первый киевский машиностроительный завод" (до 2018 года — завод "Большевик") — ушел с молотка со скандалом из-за малого количества участников и незначительного роста стартовой цены.

Продажа нескольких десятков крупных компаний (таких, как ОПЗ или "Центрэнерго") откладывалась "до лучших времен". Они обрастали долгами, судами и другими проблемами. Лучшие времена не наступили – зато пришла война. А с ней – разруха, огромные инвестиционные риски и разрушенная логистика. Теперь наши государственные предприятия не только максимально упали в цене – не все из них физически устоят до конца войны.

Лучшие времена не наступили – зато пришла война. А с ней – разруха, огромные инвестиционные риски и разрушенная логистика.

Что сейчас? Из-за нападения России на Украину процесс приватизации почти прекратился. Фонд государственного имущества обещает максимально его упростить, чтобы бизнес в охваченных войной регионах мог приобрести у государства помещение или сооружение для переноса производственных мощностей. Сейчас ФГИУ помогает бизнесу с временной релокацией. В настоящее время некоторые из госпредприятий, которые планировали выставить на приватизацию, повреждены или разрушены. Часть находится на захваченной российскими войсками территории.

Центр экономической стратегии подсчитал, что сумма потерь разрушенных полностью или частично крупнейших государственных предприятий составила примерно 26 млрд. грн. (не считая потери инфраструктурных предприятий, таких как Укрзализныця). Например, убытки ГП "Антонов" — 11,3 млрд.грн., Одесского НПЗ – 5 млн. грн., ГП УПК "Зоря-Машпроект" — 4 млн. грн., а ГП "Завод им. Малышева", — 2,95 млрд. грн.

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Когда наступит мир, Украина должна вернуться к вопросу о приватизации. Первые несколько лет после окончания активной фазы войны крайне высокими будут риски сдерживать инвестиции в государственные активы, как и все остальные инвестиции. Об этом говорит опыт Донецкой и Луганской областей, где российская агрессия началась в 2014 году.

Но, как и в любой другой сфере, у приватизации будет окно возможностей. Украина должна им воспользоваться и, наконец, избавиться от советской практики государственного управления тысячами предприятий, оставив несколько десятков. В этой сфере есть решения, которые можно будет запустить сразу, а есть те, над которыми еще предстоит поработать.

Одно из таких почти готовых решений – уже принятый Радой в первом чтении пакет законов, ускоряющий процесс приватизации, он позволит быстро включать в перечень на приватизацию непрофильные активы министерств и ведомств (например, пансионаты или ненужные админздания), а также проводить аукционы крупной приватизации в онлайн-формате (как сейчас продают объекты малой приватизации).

После войны необходимо будет разработать механизм приоритетного выкупа объектов предприятиями, которые пользовались ими в рамках программы релокации – конечно, если они будут в этом заинтересованы. Или наоборот — предоставить им вместо разрушенных новые площади в тех городах, из которых они вынужденно переместились, — если они решат вернуться.

Приватизация также должна прийти в оборонпром, отрасль, что исторически была очень закрытой. Украина будет нуждаться в масштабных оборонных закупках для восстановления разрушенного войной потенциала. Рано или поздно ленд-лиз закончится, и Украине придется покупать вооружение на рыночных условиях. Поэтому лучше будет, если оно будет производиться на территории Украины. Государство должно будет пустить на собственный рынок вооружений частные компании и продать, по крайней мере, часть госпредприятий, производящих боеприпасы и технику. Сейчас они являются частью концерна "Укроборонпром".

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Приватизация – это источник инвестиций. В послевоенное время инвестиции станут жизненно важными для нашего восстановления, потому что с ними вернется торговля, рабочие места и налоги. Поэтому приватизационное инвестиционное меню должно быть качественным и разнообразным. А государство должно сделать все возможное, чтобы продать ненужное ему имущество и предприятия быстро, конкурентно и прозрачно. И, что не менее важно – защитить права инвестора в будущем.