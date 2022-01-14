"Большевик" возвращается: зачем ГБР арестовало акции "ПКМЗ" и что будет с его приватизацией

"Большая приватизация", налаженным процессом которой так гордилась власть, похоже, пошла не по плану. Один из проданных в 2021 году объектов – "ПКМЗ" (завод "Большевик" в Киеве) оказался в центре расследования, в связи с которым Государственное бюро расследований (ГБР) наложило арест на 100% его акций.

О случившемся ГБР проинформировало в четверг, 13 января, на своем сайте.

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"Государственное бюро расследований расследует уголовное производство по возможному злоупотреблению должностных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации Первого киевского машиностроительного завода 27 октября 2021 года. Следователи ДБР устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода из государственной собственности по заниженной стоимости. Это нанесло экономический ущерб государственным интересам", — говорится в сообщении ГБР.

По данным бюро, экспертиза установила, что отчет об оценке имущества, использованный для определения стоимости акций завода, не соответствует требованиям законодательства, что могло отрицательно сказаться на достоверности такой оценки. В итоге 11 января 2022 года следственный судья по ходатайству стороны обвинения наложил арест на 100% уставного капитала ПКМЗ "с целью сохранения указанного вещественного доказательства".

Что происходит с "Большевиком" и каковы шансы у купивших завод инвесторов избежать процедуры возврата завода в госсобственность, выяснял Фокус.

"Прозрачный конкурс", приватизация ПКМЗ и дело на миллиард

"Большевик" готовили к приватизации больше года. В октябре 2020 года фирма "KPMG Украина" стала победителем конкурса по отбору советника, по подготовке к приватизации и продаже ПКМЗ.

"Несмотря на сопротивление, попытки отчуждения рейдерскими способами имущества и политическое давление — мы двигаем приватизацию вперед. На прозрачном конкурсе будет отобран советник, который качественно подготовит объект приватизации для привлечения инвестора", — отмечал в 2020 году тогда еще глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

Сам конкурс по продаже предприятия состоялся 27 октября, тогда АО "ПКМЗ" за 1,429 млрд грн приобрел консорциум инвесторов, среди которых собственник "A Development" Алексей Баранов и компания UDP Андрея Иванова. 29 декабря 2021 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на приобретение акций "ПКМЗ" ООО "Дженерал Коммерс". И сейчас, согласно информации государственного реестра, акции ПКМЗ уже числятся как собственность компании "Дженерал Коммерс", которая и стала победителем приватизационного конкурса Фонда госимущества.

В ГБР говорят, что ведут досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 2. ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Такая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Приватизация "Большевика": был ли "договорняк"?

Приватизация "Большевика" осенью 2021 года широко обсуждалась экономистами и экспертами в области инвестиций, как довольно удачный кейс. Хотя к самому конкурсу у многих были вопросы, ведь на него явились всего три участника, а в процессе торгов цена очень слабо "ушла" от стартовой в размере 1,39 млрд. грн. Хотя многие тогда (да и сейчас) объясняли это определенными проблемами самого "Большевика", среди которых – действующие договора аренды на помещения завода, судебные процессы, планы властей Киева по строительству развязки на месте пятого цеха ПКМЗ. Среди причин слабого повышения цены в процессе конкурсных торгов – инвестиционный климат в стране, где довольно слабо защищены права инвесторов.

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"Возможно, были допущены определенные ошибки при организации конкурса, но нужно понимать, что все объекты "Большой приватизации" являются проблемными. То есть, нет "чистого" объекта, который можно продать по хорошей цене. Потому что у всех объектов есть какие-то скрытые собственники, есть большое количество проблем, и если начинать решать все эти проблемы перед приватизацией, то нужно понимать, что никакой приватизации не будет. Потому что по мере того, как будут решаться одни проблемы, — а они решаются, как мы видим, очень медленно, — будут происходить изменения во власти, будут какие-то корпоративные конфликты. Объемы этих проблем будут нарастать, и приватизация просто никогда не произойдет", — говорит руководитель аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

По мнению эксперта, если власти планируют "Большую приватизацию", то придется согласиться с тем, что цена может быть далека от идеала.

"Если мы, как государство будем пересматривать, блокировать конкурсы, это ничем хорошим не закончится. Это только отпугнет инвесторов от приватизации в Украине", — уверен Паращий.

[ + – ] Завод "Большевик" — ПКМЗ Фото: УНИАН [ + – ] Завод "Большевик" — ПКМЗ Фото: УНИАН [ + – ] Завод "Большевик" — ПКМЗ Фото: УНИАН [ + – ] Завод "Большевик" — ПКМЗ Фото: УНИАН

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса также считает, что попытки госорганов искать проблемы там, где их, вероятно, нет, ведут к искажению инвестиционного климата и негативно влияют на будущие, запланированные государством конкурсы по продаже госимущества.

"Проблема "Большевика" — на конкурсе не было конкуренции. Но ее не создавал ФГИУ, Фонд сделал всю необходимую работу, а дальше на конкурс никто не пришел, так как уже до конкурса олигархи создали там проблемы, а Фонду никто не помогал их решать. И тут вдруг возникли претензии ГБР, что выглядит смехотворно. Сам конкурс выглядел странно, конкуренции там не было. Но доказать, был ли там "договорняк", вряд ли возможно. Это негативно влияет теперь на любую приватизацию, инвесторы настороженно смотрят, думая, зачем ввязываться", — говорит Сергей Фурса.

О том, что расследование ГБР может негативно влиять на иностранные инвестиции, говорят и в компании "KPMG Украина".

"Нас огорчает тот факт, что подобные процессы оказывают негативное влияние на инвестиционный климат Украины и дают неверный сигнал инвесторам по поводу участия в приватизации. К сожалению, риск подобных процессов намного больше влияет на цену продажи, чем стартовая цена или любые другие факторы. Ни один иностранный инвестор не будет покупать акции, если есть перспектива ареста со стороны правоохранительных органов", — отметил партнер, руководитель отдела инвестиции и рынки капитала "KPMG Украина" Олег Неплях.

Оценка и цена при приватизации Первого киевского машиностроительного завода

То, что конкурс по продаже "Большевика" состоялся фактически без конкуренции, привело к итоговой цене государственного завода в размере 1,429 млрд. грн., которая, по мнению некоторых экспертов, ниже рыночной, а значит, дает веские основания ГБР для расследования.

"Была ли конкуренция на аукционе? Вряд ли. Ибо из трех компаний шаг на повышение цены сделали только две, и то символический, чтобы уже не выглядело совсем нагло. Сам аукцион длился считанные минуты. То есть фактически можно говорить, что цену продажи "Большевика" формировала не конкуренция, а государство путем установления стартовой цены", — считает Галина Верцимаха, эксперт "Лиги антитраста".

С другой стороны, эксперты говорят, что у ГБР может и не быть реальных доказательств по делу.

"Насколько я понял из заявления ГБР, у них есть вопросы о законности проведенной оценки объекта, они там нашли какие-то нарушения. На мой взгляд, это выглядит очень странно. И если это единственная их зацепка, я думаю, что очень велик шанс, что инвестору и Фонду госимущества удастся отстоять свою позицию", — отмечает Александр Паращий.

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По предположению партнера, руководителя отдела инвестиции и рынки капитала "KPMG Украина" Олега Непляха, нынешнее расследование ГБР касается начальной (стартовой) цены "ПКМЗ".

"Стартовая цена и цена продажи – совершенно разные вещи. Основная задача стартовой цены — не испугать инвесторов, привлечь как можно большее количество участников, что позволит обеспечить высокую конкуренцию. В случае, если недостаточно участников для проведения конкурентного аукциона, ФГИУ признает аукцион несостоявшимся. Например, приватизация ОГХК в конце прошлого года трижды не состоялась из-за недостаточного количества участников", — отметил Олег Неплях.

Он также объяснил, что в случае "ПКМЗ", согласно ЗУ "О Приватизации государственного и коммунального имущества", оценка не требуется.

"Советник должен определить начальную цену аукциона, для чего он может привлекать другого оценщика, использовать несколько источников информации. У нас действительно был отчет по оценке, который мы заказали у независимого эксперта, который, как мы понимаем, стал предметом анализа ГБР. Параллельно мы проводили свои исследования и анализ стартовой цены в рамках команды, занимавшейся приватизацией (KPMG, Cushman and Wakefield)", — сообщил Олег Неплях.

Большая приватизация. Инвестиции и перспективы

После того, как ГБР арестовало акции завода, новые проекты консорциума инвесторов, купивших предприятие, оказались в зоне высокого риска.

"Для нового владельца это, в первую очередь, означает заморозку юридических действий с заводом. Владелец не сможет осуществлять отчуждение активов в течение всего срока ареста на других физических или юридических лиц. Другие запреты зависят от того, что написано в тексте определения о наложении ареста: имеет ли право строить что-либо на территории и так далее", — комментирует управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько.

Он также подчеркнул, что определение следственного судьи об аресте имущества подлежит апелляционному обжалованию (или обжалованию путем представления отдельного ходатайства, если собственник не присутствовал при рассмотрении вопроса об аресте).

"Более того, это наиболее вероятное поведение собственника, ведь он будет доказывать, что является законным приобретателем активов", — говорит Ясько.

Опрошенные Фокусом юристы не исключают, что дело "Большевика" может пойти гораздо дальше расследования ГБР – вплоть до попытки государства "откатить" все назад, вернув завод в госсобственность.

"Если ГБР удастся доказать, что ФГИ допустил нарушение процедуры приватизации и такие нарушения могли повлиять на процедуру приватизации и финальную стоимость имущества, то приватизация действительно может быть отменена. Но доказать эти факты ГБР будет очень сложно", — объяснил Тарас Бондаренко, советник ЮФ Totum.

Пока идет расследование, а акции "ПКМЗ" арестованы, новый инвестор вряд ли будет развивать строительные проекты, что задумывал реализовать на территории киевского завода.

"Арест акций сам по себе не повлияет на возможность реализации новым собственником строительного проекта на территории завода "Большевик". Но это делает проект высокорисковым. А значит, если новый собственник будет привлекать кредиты или другие инвестиции, они будут стоить существенно дороже, если вообще такое привлечение будет возможно", — говорит Галина Верцимаха.

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Так или иначе, сейчас покупатель "ПКМЗ" оказался в весьма сложной ситуации.

"С одной стороны, он должен реализовывать свой инвестиционный план и дальше вкладывать деньги, а с другой – сложно делать это, рискуя потерять объект. Окончательно снять все риски инвестора может суд, но на практике ожидать судебного приговора следует не раньше 6-7 лет. Даже если дело будет закрыто без передачи в суд, такое решение может впоследствии отменить прокурор", — говорит адвокат Юрий Радзиевский, управляющий партнер АО "Радзиевский и партнеры".

[ + – ] Арест акций делает строительный проект на территории завода "Большевик" высокорисковым

Радзиевский также указывает на то, что арест акций выглядит искусственным, а значит, у инвестора — высокие шансы оспорить решение следственного судьи.

"Отдельное внимание следует уделить цели наложения ареста на акции – "сохранение вещественных доказательств". Но акции завода существуют в бездокументарной форме и не обладают признаками и свойствами вещественного доказательства: не были орудием совершения уголовного правонарушения, не сохранили на себе его следы и не содержат никаких других сведений, которые могут быть использованы. Это указывает на "искусственность" ареста и основания для его отмены в судебном порядке", — объясняет Юрий Радзиевский.