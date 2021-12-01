Украинские козыри и китайские претензии. Три сценария суда по "Мотор Сич" в Гааге

Фокус выяснил, каковы перспективы иска китайских акционеров оборонного предприятия "Мотор Сич" против Украины. Компания Beijing Skyrizon оценила свои потери в сумму 4,5 млрд долларов.

Китайская компания Beijing Skyrizon, которая в 2015 году приобрела 56% акций украинского авиастроительного предприятия "Мотор Сич", подала иск в Постоянную палату третейского суда в Гааге с требованием взыскать с Украины компенсацию в размере $4,5 млрд. Об этом сообщает Global Times — подразделение официального печатного издания Центрального комитета Компартии Китая.

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Место компании "Мотор Сич" в украинском ВПК

"Мотор Сич" — знаковое предприятие для Украины. Как писал Фокус в недавнем обзоре военно-промышленного комплекса Украины, эта компания возглавляет Топ-10 украинских предприятий оборонного сектора по критерию выручки (11,4 млрд грн в 2020 году). В десятке лидеров украинского ВПК "Мотор Сич" — единственная компания с частным капиталом. Остальные ведущие украинские производители вооружения находятся в собственности у государства. Кроме китайских инвесторов, в "футбольную команду" миноритарных акционеров предприятия также входит известный украинский бизнесмен Александр Ярославский.

"Мотор Сич" — классическое крупное предприятие со значительными площадями, производственными цехами и большим штатом работников, — отмечает в комментарии Фокусу Александр Саенко, военный эксперт-аналитик Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО). — В свое время в государстве решили, что завод не имеет стратегического значения, хотя и производит двигатели, в том числе, и для военных вертолетов. А сегодня Украина пытается вернуть контроль над активом, собственниками которого стали китайские компании".

С этой целью 11 марта 2021 года СНБО вынес решение о национализации предприятия.

Тень России. Стоят ли за китайскими инвесторами интересы соседа

Поскольку "Мотор Сич" — оборонное предприятие, история с его спорной продажей приобретает привкус геополитики. В частности, важен вопрос, насколько в том, чтобы Украина потеряла контроль над заводом, заинтересована Россия.

"В КНР заинтересованы в приобретении и использовании предприятия "Мотор Сич", так как китайцы стремятся наладить собственное современное производство боевых вертолетов, где пригодятся украинские двигатели, — комментирует Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner. — Россия здесь прямо не участвует, но такому сценарию тоже рада, поскольку давно ведет совместные проекты с Китаем в военно-технической отрасли". То есть, за приобретением китайцами "Мотор Сич" может стоять потенциальное усиление боевой мощи Китая как союзника России — военного противника Украины.

[ + – ] "Мотор Сич" Топ-10 украинских предприятий оборонного сектора по критерию выручки Фото: motorsich.com

"Учитывая, что китайские компании не публичны, а их бенефициары физлица — граждане Китая, трудно сказать, действительно ли это реальные инвесторы. Ведь, по словам министра торговли США Уилбура Росса, Skyrizon — государственная, а не частная компания, как это пыталась продемонстрировать китайская сторона. Не менее загадочна персона владельца Skyrizon Ван Чжина, которого СМИ называют коммунистическим олигархом", — продолжает Елена Поканевич, специалист по конкуренционному праву и M&A "Лиги антитраста".

Собеседница Фокуса напоминает, что президент и акционер "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев продал акции общества тайно — личность покупателя была скрыта за анонимными оффшорными компаниями, а соглашение 2015 года обнародовали только два года спустя.

"Учитывая непрозрачность сделок и структуры собственности приобретателей акций "Мотор Сич", есть вероятность, что за ними на самом деле могут стоять интересы и влияние РФ", — заключает Поканевич.

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По мнению опрошенных Фокусом экспертов, китайские инвесторы могут обвинять Украину в нарушении права собственности.

"Они купили актив у частного собственника, потратив время на переговоры и деньги на приобретение, а актив де факто национализировали", — говорит Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС). То, что оборонный актив оказался в руках у китайских инвесторов, собеседник Фокуса объясняет отсутствием в Украине системы мониторинга прямых иностранных инвестиций на предмет рисков для национальной безопасности, которая в случае необходимости могла бы блокировать соглашения, в том числе, и между частными субъектами.

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Как уточняет Игорь Ясько, китайские инвесторы предъявляют обвинения в злоупотреблении концепцией национальной безопасности, политизации нормальной экономической и торговой практики, злоупотреблении государственной властью и необоснованном подавлении китайских предприятий.

Здесь собеседник Фокуса напоминает о Соглашении между правительством Украины и правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций с 1992 года, согласно которому любой спор, касающийся размера компенсации, в случае реквизиции может быть передан в арбитражный суд. Также по условиям этого соглашения, инвестиции одной из сторон на территории другой стороны не могут быть национализированы, реквизированы и т.п., за исключением случаев, когда такие мероприятия осуществляются в общественных интересах, при соблюдении установленного законодательством порядка на недискриминационной основе с выплатой компенсации. То есть формально основания для исковых требований у китайских инвесторов имеются.

Впрочем, по оценке экспертов, у Украины есть козыри, которые позволят отбить атаку китайских инвесторов.

"Антимонопольное законодательство существует во всех развитых странах, поэтому факт того, что так называемые "китайские инвесторы" решили купить контрольную долю "Мотор Сич" без должного согласования этого действия в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) выглядит сильным аргументом для Украины в судебном процессе", — считает Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital.

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По мнению Елены Поканевич, у государства Украина есть все шансы защитить национальные интересы в международном арбитраже.

"Национализировали "Мотор Сич" с соблюдением китайско-украинского двустороннего инвестиционного соглашения. И хотя китайская сторона имеет потенциальное право говорить о компенсации, Украина имеет право знать реального представителя этих инвестиций и реального получателя средств", — говорит Поканевич. Также собеседница Фокуса недоумевает, как $100 млн инвестиций китайцев могли превратиться в $4,5 млрд, которые теперь те вдруг потребовали у Украины. Вполне вероятно, что в такую сумму инвесторы оценили свои потери в результате неполучения прибыли в течение будущих лет.

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Некоторые эксперты считают, что судебные разбирательства вряд ли пойдут на пользу предприятию и экономике Украины в целом.

"Корпоративные события с акциями "Мотор Сич" могут создать существенные проблемы для хозяйственной деятельности компании, так как она для эффективной работы на глобальном рынке должна иметь понятных конечных бенефициаров", — предупреждает Дмитрий Чурин.

[ + – ] Ситуация с заводом "Мотор Сич" чревата негативными последствиями для инвестиционного климата Украины Фото: 112 Украина

По мнению Игоря Ясько, ситуация с заводом чревата негативными последствиями для инвестиционного климата Украины в целом и подорвет авторитет государства на мировом инвестиционном рынке. Кроме того, собеседник Фокуса не исключает уменьшение отраслевого экспорта, что, в свою очередь, приведет к ослаблению нацвалюты.

В то же время, Дмитрий Горюнов отмечает, что споры относительно собственности не обязательно повлияют на операционную деятельность предприятия. Он напоминает, что конфликт вокруг "Мотор Сич" длится уже несколько лет. С тех пор, в течение 2018-2019 годов, выручка компании поначалу несколько упала, а в 2020 году выросла.

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"По 2021 году, когда произошла национализация, финансовой отчетности еще нет, но статистика экспорта свидетельствует о том, что дела идут неплохо. В январе-сентябре 2020 года экспорт реактивных двигателей из Украины ("Мотор Сич" здесь единственный экспортер) составил $272 млн (в Китай — $158 млн), тогда как за аналогичный период 2021 года — $292 млн (Китай — $139 млн)", — анализирует Горюнов.

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Фокус попросил экспертов смоделировать несколько возможных сценариев развития ситуации вокруг предприятия "Мотор Сич". По оценке аналитиков Eavex Capital, лучший для Украины итог — завершение судебных дел по поводу продажи акций и привлечение после этого понятного европейского инвестора с безупречной репутацией.

"Оптимистичный вариант — Украина выигрывает дело. Хотя совсем положительного сценария здесь быть не может, поскольку мы в любом случае несколько испортили отношения как с Китаем, так и с Западом", — продолжает Дмитрий Горюнов.

По мнению Игоря Ясько, лучшим выходом из ситуации для Украины будет решение конфликта путем переговоров, без дальнейшего обострения и, конечно, без выплаты компенсации в пользу Skyrizon.

Самый худший сценарий — выплата китайцам $4,5 млрд. По мнению Горюнова, кроме подобного пессимистического исхода возможны и "промежуточные" варианты. Например, Украина может проиграть, но заплатить меньшую сумму, поскольку требования выглядит завышенными с учетом финансовых показателей предприятия и реальных инвестиций. Также Горюнов не исключает, что Украина компенсирует потери Китаю каким-либо другим методом — выполнив для него крупные госзаказы и т.п.

"Наиболее пессимистический вариант развития событий — ухудшение политических и экономических отношений между Украиной и Китайской народной республикой, что может сопровождаться введением санкций, а также остановкой работы "Мотор Сич". В случае проигрыша Украины в арбитраже также могут возникнуть проблемы с выплатой компенсации", — предупреждает Ясько.

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Впрочем, настроения в современной Европе говорят о том, что Фемида вполне может склониться в сторону Украины.

"Сегодня мир защищает свои ключевые технологии. И хотя открытость для иностранных инвестиций все еще остается ключевым принципом ЕС, а прямые иностранные инвестиции — основой конкурентоспособности, уже сегодня фокус государств сместился от экономической выгоды инвестиций к оценке рисков национальной безопасности. И Украина здесь не исключение", — уверена Елена Поканевич.

Напомним, ранее Фокус писал, что на заседании СНБО 11 марта секретарь Совета Алексей Данилов сообщил: приватизированное в 90-х предприятие "Мотор Сич", которое производит авиационные двигатели и газотурбинные установки, вскоре перейдет в госсобственность.