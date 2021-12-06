Двигатель раздора. Кто прав в тяжбе вокруг Мотор Сич – Украина или китайцы?

Кто мне объяснит. Если Китаю нужны двигатели Мотор Сич, то почему он не может их просто покупать у компании? Зачем покупать само предприятие?

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Потом, польза иностранных инвестиций — это когда нам приносят технологии. Это когда нас обучают новому производству. Даже сам Китай привлекал инвестиции только с этой целью: выдвигал требования о передаче технологий и создании совместных предприятий.

И это наша проблема, что мы до сих пор не можем сформулировать, зачем нужны иностранные инвестиции. Какие они должны решать задачи.

Поэтому иностранными инвестициями мы называем, что попало и кого попало.

Потому у нас не отличают продажу стратегического предприятия от продажи обычного кирпичного завода. И я более чем уверен, что вы можете инвестировать в Китай, но вас не допустят к покупке тамошнего стратегического предприятия.

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В Китае все инвестиции, связанные с военным производством, критической инфраструктурой, энергетикой и сельским хозяйством подлежат государственному надзору. Правительство имеет право проверять, отклонять и даже наказывать иностранных инвесторов, если есть угроза для национальной безопасности.

Перефразирую. Если бы такое предприятие, как Мотор Сич, было бы в Китае, то черта с два бы кто позволил его продать иностранным инвесторам.

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Зачем говорить про Китай? Поговорим лучше про такую страну, как США. Вы знаете, что в США блокирование инвестиций угрожающих государственным интересам является нормальной практикой? Да, и там даже есть госорган, который этим занимается — CFIUS.

Давайте расскажу, как он появился. Все началось с того, что японская компания Fujitsu хотела купить американского производителя полупроводников Fairchild Semiconductor. Для описания состояния Фэйрчайлд есть такое понятие, как "distressed asset". Это убыточная компания, часто почти банкрот, который не может обслуживать свои долги. И в основном, такие компании продаются по заниженной стоимости и их покупают только ради того, чтобы потом продать активы по частям.

Если посмотреть со стороны, то было не совсем понятно, зачем японцам покупать таакой актив. Это была проблемная, убыточная компания, лучшие времена которой остались в далеком прошлом. Рыночная доля мизерная. Новых продуктов нет. И единственное, за счет чего она еще держалась на плаву это доходы от патентов, срок которых тоже скоро истекал.

Только японцы не были дураками. Они знали что покупают. Ведь это была совсем не простая компания. Именно эта компания начала первой выпускать кремниевые полупроводники и была кузницей талантов, с которых началась история Кремниевой долины.

Многие из которых потом основали свои компании. К примеру, Роберт Нойс, основатель Intel.

Потому японцам нужна была не сама компания, а ее технологии. Причем, по очень небольшой цене. Компания оценивалась всего в 200 млн дол.

Хочу также сказать, что это было время торговой войны между США и Японией, которую начал Рейган. И полупроводники были одной из главных причин этой войны. Это противостояние зашло настолько далеко, что в 1986 году США подписали с Японией соглашение в области полупроводниковов, по которому регулировались цены и объем экспорта полупроводников из Японии в США.

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Потому японцам были нужны эти технологии, а американцы это прекрасно понимали. И вот этот повышенный интерес японцев к американским технологиям и боязнь того, что японцы с помощью таких компаний усилят свое присутствие на американском рынке и вытеснят американских производителей, вызвал сильный резонанс в обществе. Сделкой даже заинтересовались в американском правительстве, которое сразу же выступило против нее.

Как только стороны уже были готовы ударить по рукам, сделку заблокировало государство. Чтобы это сделать, оперативно была принята Поправка Эксон-Флорио от 1988 года. Согласно этой поправке, президент вправе заблокировать любое приобретение американской компании иностранными инвесторами, если это приобретение угрожает национальной безопасности США.

В конечном итоге, японцы отказались от приобретения этой компании, обвинив американское правительство во вмешательстве в этот процесс. А для американского правительства успешная реализация своей задумки позволила блокировать дальнейшие покупки японцев компании из сферы высоких технологий. В дальнейшем эти функции по рассмотрению возможности угрозы и контролю за иностранными инвестициями были переданы CIFIUS — Комитету по иностранным инвестициям США.

Сейчас же, в ответ на новые угрозы технологическому превосходству США, CFIUS занимается в основном китайскими инвестициями.

Так, в 2016 году Обама заблокировал покупку китайскими инвесторами компании Aixtrone. В 2017 Трамп заблокировал сделку покупки китайцами Latice Semiconductor. В 2018 было нашумевшее дело вокруг попытки компанией Broadcom получить контроль над компанией Qualcomm, которая тоже была заблокирована CFIUS. К слову, Qualcomm — это один из крупнейших поставщиков компании Apple.

Китайские инвестиции блокируют не только США, но и Европа. С октября 2020 на уровне ЕС действуют механизм скрининга (проверки) иностранных инвестиций.

Это притом, что ЕС остается открытым для иностранных инвестиций, но для отдельных случаев существуют исключения! Если иностранный инвестор проявляет интерес к стратегически важному предприятию, то вначале его должна проверить Еврокомиссия.

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Проверяют род деятельности компании, сколько она лет в бизнесе, способ финансирования сделки, имеет ли инвестор контакты или контракты с государством. Если какой-то нюанс деятельности инвестора вызывает сомнение, то покупка блокируется. И неважно, это частное или государственное предприятие.

Существуют также инициативы на уровне отдельных государств ЕС. В Германии существует порог вмешательства для блокирования иностранных инвестиций в стратегические отрасли. Если раньше такой порог был на уровне 25%, то сейчас уже рассматривают сделки с приобретения инвесторами доли даже в 15%! При этом в зоне контроля оказываются не только большие компании, но и малые,и средние компании, что специализируются на высоких технологиях, потому как они являются более уязвимыми.

Также они используют и другие инструменты. Государственный банк KFW от имени германского правительства может приобрести блокирующий пакет акций компании и таким образом заблокировать нежелаемое приобретение. Так они остановили покупку энергетической компании 50Hertz.

Германия — не единственная развитая страна, которая начала блокировать китайские инвестиции. В Великобритании правительство имеет золотую акцию в ряде стратегических компаний. Золотая акция — это условно небольшая доля в компании (до 10%), но которая дает неограниченные права. Эта акция дает право решающего голоса на собраниях акционеров или право наложить вето на стратегическое решение.

Вы можете купить акции Rolls-Royce, но вы не сможете купить более 15% акций. И вас никто не допустит к управлению компанией. А все потому, что у государство контролирует компанию через золотую акцию.

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А теперь возьмем Skyrizon и го претензии к Украине. Мало того, что этот инвестор ранее никогда не занимался авиационным бизнесом, что уже должно вызвать сомнения, так за ним еще тянется шлейф сомнительных дел. Проект строительства канала в 2013 накрылся. Еще одна компания набрала кредитов и под угрозой банкротства вынуждена была реструктуризировать долги.

Сомнительное финансирование сделки. Инвестор покупал Мотор Сич не за свои деньги. Эти деньги он взял в кредит в китайском государственном банке — China Development Bank. Как банк пошел на такую сделку, если у клиента сомнительная кредитная история? Притом, что у компании уже сейчас есть финансовые проблемы с выплатой кредитов.

Может, банк понимает, что клиент станет банкротом еще раз. Банкротство — это не прекращение деятельности. Это неспособность обслуживать кредит и кредитор имеет право претендовать на активы клиента.

Такого инвестора в ЕС даже на порог не пустили бы.

А у нас кричат, что инвестора обижают и инвестиционная привлекательность страдает. Уже забыли пресловутого лыжного инструктора?

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