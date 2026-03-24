Кто контролирует Иран: почему такой разнобой в заявлениях Трампа и Тегерана

Цирк на дроте)

"Я рад сообщить, что за последние 2 дня между США и Ираном состоялись очень успешные переговоры. Я отдал приказ отложить все военные удары на 5 дней", — Трамп

МИД Ирана отрицал переговоры с США, заявив, что Трамп "испугался, сбежал и врет".

А если серьезно, то в противоречивых заявлениях Трампа и МИД Ирана есть два варианта:

Вариант 1. Между Ираном и США состоялись неофициальные контакты, но МИД Ирана о них не сообщили.

Такие ситуации часто бывали в истории. Например, Кисинджер в своей книге о Китае писал, что во время тайных переговоров с Китаем по нормализации отношений между странами должностные лица, которые не знали об этих переговорах, создавали проблемы для переговорного процесса.

Відео дня

Вариант 2. Возможно, что сейчас внутри Ирана есть две группы влияния — одна за переговоры, а другая хочет мести. Первая группа — инициировала контракт или согласилась на переговоры. А руководство Министерства иностранных дел входит во вторую группу и саботирует это предложение переговоров.

И опять же, наличие таких групп полярных мнений было в разных странах. Например, среди британцев после неудачной наступательной операции на реке Сомме в 1916 году было много сторонников начала переговоров с Германией. Сторонники переговоров тогда проиграли.

Вопрос лишь в том, какая группа влиятельнее и действительно контролирует страну.

Источник

Важно