Кто контролирует Иран: почему такой разнобой в заявлениях Трампа и Тегерана
Разнобой в высказываниях Дональда Трампа и официальных представителей Тегерана относительно переговоров в Иране выглядит как цирк, но на самом деле может иметь простое объяснение, предполагает эксперт Павел Вернивский. Возможно, дело в том, что внутри Ирана действуют несколько влиятельных группировок, и одни договариваются с США, а другие — нет...
Цирк на дроте)
"Я рад сообщить, что за последние 2 дня между США и Ираном состоялись очень успешные переговоры. Я отдал приказ отложить все военные удары на 5 дней", — Трамп
МИД Ирана отрицал переговоры с США, заявив, что Трамп "испугался, сбежал и врет".
А если серьезно, то в противоречивых заявлениях Трампа и МИД Ирана есть два варианта:
Вариант 1. Между Ираном и США состоялись неофициальные контакты, но МИД Ирана о них не сообщили.
Такие ситуации часто бывали в истории. Например, Кисинджер в своей книге о Китае писал, что во время тайных переговоров с Китаем по нормализации отношений между странами должностные лица, которые не знали об этих переговорах, создавали проблемы для переговорного процесса.
Вариант 2. Возможно, что сейчас внутри Ирана есть две группы влияния — одна за переговоры, а другая хочет мести. Первая группа — инициировала контракт или согласилась на переговоры. А руководство Министерства иностранных дел входит во вторую группу и саботирует это предложение переговоров.
И опять же, наличие таких групп полярных мнений было в разных странах. Например, среди британцев после неудачной наступательной операции на реке Сомме в 1916 году было много сторонников начала переговоров с Германией. Сторонники переговоров тогда проиграли.
Вопрос лишь в том, какая группа влиятельнее и действительно контролирует страну.Важно