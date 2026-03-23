Хочет "Премию Израиля": у Трампа определились с датой завершения войны в Иране, — СМИ

Вашингтон установил 9 апреля в качестве целевой даты для прекращения войны, оставив около 21 дня для продолжения боевых действий и переговоров.

Об этом после заявлений президента Дональда Трампа о якобы контактах с иранской стороной заявил израильский чиновник, сообщает влиятельный израильский новостной портал Ynet.

По его словам, на этой неделе в Пакистане должны состояться переговоры между Ираном и США. Источник утверждает, что Белый дом не проинформировал Израиль о контактах со спикером иранского парламента Мохаммедом Багером Галибафом.

Сам Галибаф, кстати, настаивает на том, что никаких переговоров с США не было, и для манипулирования нефтяными рынками используются "фейковые новости".

Если Трампу удастся завершить войну к указанной дате, это позволит ему посетить Израиль в День независимости, чтобы получить Премию Израиля, высшую государственную награду страны, присуждаемую с 1953 года за выдающиеся достижения в науке, культуре, искусстве и общественной деятельности.

По оценкам израильских представителей оборонного ведомства, даже если боевые действия с Ираном продолжатся до этого времени, Тегеран, вероятно, будет поддерживать стабильный темп ракетных обстрелов Израиля, в среднем около 10 запусков в день.

Аналитики считают, что Иран, вероятно, испытывает трудности с проведением крупномасштабных обстрелов, отчасти из-за повреждения своих систем управления и контроля. Согласно обновленным данным израильских военных, около 330 пусковых установок в Иране были выведены из строя. Примерно половина была уничтожена, а остальные выведены из строя после того, как оказались заблокированы в туннелях или подземных сооружениях. По оценкам Израиля, от 100 до 150 пусковых установок остаются в рабочем состоянии.

В свою очередь Министерство иностранных дел Ирана опровергает какие-либо переговоры с США и отрицает их в перспективе.

Более того, в КВИР заверили, что "подготовили сюрпризы на ближайшие дни", которые прояснят исход событий.

Ибрахим Резаи, пресс-секретарь Комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента, заявил, что "в этих обстоятельствах нет логики в переговорах", и что противники Ирана "понимают только язык силы и ракет".

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи заявил, что Иран получил сообщения от "дружественных стран", указывающие на заинтересованность США в переговорах по прекращению войны, но Тегеран не ответил.

Он добавил, что позиция Ирана по Ормузскому проливу и условия прекращения конфликта остаются неизменными.

Напомним, Трамп заявил, что США откладывают удары по иранским электростанциям на пять дней — в связи с началом переговоров, и он дал приказ армии остановиться.

В свою очередь Иран уже пообещал погрузить страны Персидского залива в блэкаут, а также "уволил" Трампа.