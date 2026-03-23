"Битва продолжается": в Иране заявляют, что никаких переговоров с США не было, — СМИ

Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, пишут, что никаких переговоров с Дональдом Трампом не было. В Тегаране утверждают, что президент США отступил из-за опасений иранского удара в ответ на его угрозы.

Эти сообщения также подтвердили в Министерстве иностранных дел Ирана, где заверили, что переговоров с Вашингтоном нет. В ведомстве говорят, что заявления президента США являются "частью усилий, направленных на снижение цен на энергоносители и выигрыш времени для реализации его военных планов". Об этом пишет CNN со ссылкой на заявления иранских дипломатов.

В частности представитель Комиссии по вопросам национальной безопасности и внешней политики Ирана Эбрахим Резаи заявил, что их "бой продолжается".

"Битва продолжается. И это очередное поражение дьявола. Трамп и Соединенные Штаты снова потерпели поражение", — написал он, сообщает Clash Report

Подобное заявление сделал и штаб Вооруженных сил Ирана.

"Отступление президента Америки от ударов по электросетям Ирана — результат страха перед перспективой уничтожения имущества арабов и Израиля", — говорится в заявлении.

Как сообщает агенство Fars, Иран не контактировал с США ни напрямую, ни через посредников. Такое заявление сделал неназванный чиновник, комментируя слова Дональда Трампа о якобы "продуктивных переговорах" с Тегераном в течение последних двух дней.

"Нет никакой ни прямой, ни косвенной связи с Трампом. Трамп услышал, что целями будут отключены все электростанции", — сообщил Fars источник.

Напомним, что 23 марта Дональд Трамп заявил, что США прекращают удары по Ирану на пять дней после "успешных" переговоров. Политик сообщил, США откладывают удары по иранским электростанциям на пять дней — в связи с началом переговоров. Президент США дал приказ армии остановиться. На его заявление сразу отреагировали рынки. Ведь цена топливо сразу начала падать.

22 марта Дональд Трамп дал Ирану 48 часов, чтобы открыть Ормузский пролив. Соответствующее заявление президент США сделал в своей соцсети Truth Social. Политик написал, что США уничтожат электростанции Ирана, если Тегеран в течение двух суток не откроет Ормузский пролив.

В ответ Иран пообещал погрузить страны Персидского залива в блэкаут. Соответствующее заявление режима аятолл опубликовало Иранское информационное агентство Mehr 22 марта.