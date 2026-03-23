"Битва триває": в Ірані заявляють, що ніяких переговорів зі США не було, — ЗМІ

Іранські ЗМІ, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції, пишуть, що жодних переговорів із Дональдом Трампом не було. У Тегарані стверджують, що президент США відступив через побоювання іранського удару у відповідь на його погрози.

Ці повідомлення також підтвердили у Міністерстві закордонних справ Ірану, де запевнили, що переговорів із Вашингтоном немає. У відомстві кажуть, що заяви президента США є "частиною зусиль, спрямованих на зниження цін на енергоносії та виграш часу для реалізації його військових планів". Про це пише CNN із посилання на заяви іранських дипломатів.

Зокрема речник Комісії з питань національної безпеки та зовнішньої політики Ірану Ебрахім Резаї заявив, що їх "бій триває".

"Битва триває. І це чергова поразка диявола. Трамп і Сполучені Штати знову зазнали поразки", — написав він, повідомляє Clash Report

Відео дня

Подібну заяву зробив і штаб Збройних сил Ірану.

"Відступ президента Америки від ударів по електромережах Ірану — результат страху перед перспективою знищення майна арабів та Ізраїлю", — йдеться у заяві.

Як повідомляє агенство Fars, Іран не контактував зі США ні напряму, ні через посередників. Таку заяву зробив неназваний чиновник, коментуючи слова Дональда Трампа про нібито "продуктивні переговори" з Тегераном протягом останніх двох днів.

"Немає жодного ні прямого, ні опосередкованого зв'язку з Трампом. Трамп почув, що цілями будуть відключені всі електростанції", — повідомило Fars джерело.

Нагадаємо, що 23 березня Дональд Трамп заявив, що США припиняють удари по Ірану на п'ять днів після "успішних" переговорів. Політик повідомив, США відкладають удари по іранських електростанціях на п’ять днів — у зв’язку з початком переговорів. Президент США дав наказ армії зупинитися. На його заяву одразу відреагували ринки. Адже ціна паливо відразу почала падати.

22 березня Дональд Трамп дав Ірану 48 годин, щоб відкрити Ормузьку протоку. Відповідну заяву президент США зробив у своїй соцмережі Truth Social. Політик написав, що США знищать електростанції Ірану, якщо Тегеран протягом двох діб не відкриє Ормузьку протоку.

У відповідь Іран пообіцяв занурити країни Перської затоки у блекаут. Відповідну заяву режиму аятол опублікувало Іранське інформаційне агентство Mehr 22 березня.