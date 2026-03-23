Трамп заявив, що США припиняють удари по Ірану на п'ять днів після "успішних" переговорів
Сполучені Штати Америки відкладають удари по іранських електростанціях на п’ять днів — у зв’язку з початком переговорів. Президент США дав наказ армії зупинитися.
Відповідну заяву про "успішні" переговори між Америкою та Іраном опублікував Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social 23 березня.
"Я радий повідомити, що Сполучені Штати Америки та Ісламська Республіка Іран протягом останніх двох днів провели дуже добрі та продуктивні переговори щодо повного й остаточного врегулювання нашого конфлікту на Близькому Сході", — написав Трамп.
У зв’язку з цим, "виходячи з характеру та тону цих переговорів", Трамп, як він заявив, наказав відкласти військові удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ять днів — "за умови успішного продовження поточних зустрічей та обговорень".
На повідомленна президента США відразу відреагував ринок. Ціни на нафту почали різко знижуватися після заяв Трампа. Зокрема, нафта марки Brent подешевшла на 6.47 %.
Раніше Дональд Трамп дав Ірану 48 годин, щоб відкрити Ормузьку протоку. Відповідну заяву президент США зробив 22 березня у своїй соцмережі Truth Social. Політик написав, що США знищать електростанції Ірану, якщо Тегеран протягом двох діб не відкриє Ормузьку протоку.
У відповідь Іран пообіцяв занурити країни Перської затоки у блекаут. Відповідну заяву режиму аятол опублікувало Іранське інформаційне агентство Mehr 22 березня. На опублікованій карті Іраном показано, що переважна більшість великих електростанцій розташовані у ОАЕ, Катарі, Кувейті, Саудівській Аравії вздовж узбережжя Перської затоки. Майже усі ключові об'єкти енергетичної інфраструктури перебувають "на прицілі" Ірану, знаходячись на відстані менше 50 км від узбережжя.