Попрощайтеся зі світлом: Іран обіцяє занурити країни Перської затоки у блекаут

У разі атаки на енергетичну інфраструктуру Ірану, весь регіон зануриться у темряву. Таким чином режим аятол відреагував на обіцянки Дональда Трампа знищити електростанції республіки.

Тегеран обіцяє занурити у пітьму країни Перської затоки, якщо Сполучені Штати завдадуть удари по іранських електростанціях у відповідь на закриття Ормузької протоки. Іранське інформаційне агентство Mehr публікує інфографіку-відповідь на ультиматум Трампа.

"Скажіть "прощавай" електроенергії", — йдеться у попередженні.

Відповідь Ірану на ультиматум Трампа Фото: з відкритих джерел

На опублікованій карті зазначено, що переважна більшість великих електростанцій розташовані у ОАЕ, Катарі, Кувейті, Саудівській Аравії вздовж узбережжя Перської затоки. Майже усі ключові об'єкти енергетичної інфраструктури перебувають "на прицілі" Ірану, знаходячись на відстані менше 50 км від узбережжя.

Варто також зазначити, що по дну Ормузької протоки та Червоного моря пролягають десятки підводних оптоволоконних кабелів, які забезпечують до 30% глобального інтернет-трафіку, з'єднуючи Європу, Азію та Африку. Якщо кабелі пошкодять, то наслідки можуть виявитися значно серйознішими за подорожчання нафти, попереджають експерти.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пообіцяв знищувати електростанції у Ірані, починаючи від найбільшої з них, якщо протягом 48 годин Тегеран повністю не відкриє Ормузьку протоку.

21 березня Трамп заявляв, що США можуть припинити війну в Ірані, бо майже досягнули поставлених цілей. Причому адміністрація президента США вже готується до мирних переговорів з Іраном. До обговорень залучені Джаред Кушнер і Стів Віткофф.