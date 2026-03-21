"Дуже близькі": США можуть припинити війну в Ірані, бо майже досягнули поставлених цілей, — Трамп

США "дуже близькі" до досягнення поставлених цілей в Ірані та розглядають можливість згортання "військових зусиль" в регіоні.

"Ми дуже близькі до досягнення наших цілей, оскільки розглядаємо можливість згортання наших масштабних військових зусиль на Близькому Сході щодо терористичного режиму Ірану", — написав президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Він підкреслив, що після усунення загрози з боку Ірану США не мають наміру охороняти та контролювати Ормузьку протоку, проте готові допомогти іншим країнам у забезпеченні безпеки там.

"Ормузьку протоку повинні охороняти та контролювати, за необхідності, інші країни, які її використовують — Сполучені Штати цього не роблять! Якщо нас попросять, ми допоможемо цим країнам у їхніх зусиллях щодо забезпечення безпеки в Ормузькій протоці, але це не повинно бути необхідним після того, як загроза з боку Ірану буде усунена", — зазначив Трамп.

Крім того, Трамп перерахував цілі військових дій США в Ірані.

повне знищення ракетного потенціалу Ірану, пускових установок і всього, що з ними пов'язано;

знищення оборонно-промислової бази Ірану;

ліквідація їх військово-морських і військово-повітряних сил, включаючи системи протиповітряної оборони;

недопущення того, щоб Іран навіть наблизився до володіння ядерним потенціалом, і постійна готовність США швидко та потужно реагувати на таку ситуацію, якщо вона виникне;

забезпечення захисту на найвищому рівні союзників на Близькому Сході, включаючи Ізраїль, Саудівську Аравію, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Кувейт та інших.

Пост Трампа Фото: Скриншот

Нагадаємо, 20 березня Трамп обізвав НАТО "паперовим тигром" і звинуватив у боягузтві.

Фокус також писав про те, що Путін запропонував Трампу Іран в обмін на Україну.