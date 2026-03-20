Іран в обмін на Україну: Путін запропонував Трампу угоду, — ЗМІ

Росія запропонувала Сполученим Штатам угоду, яка передбачала припинення обміну розвідданими Москви з Іраном в обмін на відмову Вашингтона від передачі інформації Україні. Америка відхилила цю ініціативу. Однак сама її поява викликала занепокоєння серед європейських країн.

Москва запропонувала Вашингтону формат "послуга за послугу". В її межах Кремль готовий припинити передачу Ірану розвідувальної інформації, включно з точними координатами американських військових об’єктів на Близькому Сході, якщо американська сторона припинить постачати Україні розвідувальні дані про Росію повідомляє Politico 20 березня. Пропозицію викликала занепокоєння у Європі на тлі зростання трансатлантичної напруженості.

Таку пропозицію зробив російський посланець Кирилл Дмитрієв посланцям адміністрації Трампа Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру під час їхньої зустрічі минулого тижня в Маямі. США відхилили пропозицію. Європейські дипломати які стурбовані тим, що Москва намагається вбити клин між ЄС та США у критичний для трансатлантичних відносин момент.

Президент США Дональд Трамп висловив обурення через відмову союзників по НАТО направляти військові кораблі в Ормузьку протоку. У п'ятницю він розкритикував їх, назвавши "боягузами" та сказав: "Ми запам'ятаємо!".

Запропонована угода, ймовірно, підживить зростаючі в Європі підозри щодо зустрічей Віткова-Дмитрієва. Вони не забезпечують конкретного прогресу в напрямку мирної угоди в Україні, а навпаки, розглядаються Москвою як шанс спонукати Вашингтон до угоди між двома державами, яка залишить Європу осторонь, підозрюють європейські посадовці.

У четвер Кремль заявив, що мирні переговори щодо України за посередництва США "призупинені". Росія зробила різні пропозиції щодо Ірану США, але США всі їх відхилили. Серед іншого, США відхилили пропозицію щодо перевезення збагаченого урану Ірану до Росії.

Росія розширила обмін розвідувальними даними та військову співпрацю з Іраном з початку війни. США продовжують обмінюватися розвідувальними даними з Україною, навіть попри скорочення іншої підтримки.

Надання розвідданих залишається останнім вирішальним стовпом американської підтримки України після того, як адміністрація Трампа минулого року припинила більшу частину своєї фінансової та військової допомоги Києву. Вашингтон все ще постачає зброю Україні, але в рамках програми, де союзники по НАТО платять США за зброю.

Сам Кирилл Дмітрієв у соцмережі X зазначив, що інформація статті Politico про запропонований Кремлем обмін є фейком.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп різко розкритикував союзників по НАТО за відмову долучатися до операцій проти Ірану. Він назвав їх "боягузами". Він звинуватив партнерів у небажанні допомагати забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, попри зростання цін на нафту.

Раніше ми також інформували, що обговорюється потенційна загроза атак Ірану за межами регіону, зокрема й у контексті України. Експерти зазначають, що такі сценарії залежать від подальшої ескалації конфлікту та рівня військово-політичного протистояння між сторонами.