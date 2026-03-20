"Варто боятися іншого": експерт розповів, чи здатен Іран атакувати Україну та європейські міста

Іран має обмежені можливості для прямих ударів по Європі чи Україні, однак ризик становлять асиметричні дії, зокрема терористичні атаки. Водночас затяжний конфлікт на Близькому Сході може відволікти увагу від війни в Україні та принести економічні вигоди Росії.

Як розповів виконавчий керівник Фонду досліджень країн Перської затоки у Брюсселі Крістіан Кох в інтерв’ю виданню "Телеграф", попри гучні заяви Тегерана про можливі удари у відповідь на підтримку США, реальні військові можливості Ірану залишаються обмеженими. За його словами, основну загрозу становлять не ракетні атаки, а інші форми асиметричної війни, зокрема зростання екстремізму та ймовірність поодиноких терактів у європейських країнах.

Експерт наголошує, що в умовах затяжного конфлікту низької інтенсивності такі ризики можуть лише посилюватися і мати довгострокові наслідки для безпеки Європи.

Відео дня

"Є багато різних способів, як ця війна може вплинути на європейську і, звичайно, українську безпеку", — зауважив фахівець.

Яку вигоду отримує Путін через війну в Ірані

Окремо Кох звернув увагу на вигоди, які отримує Росія від нинішньої ситуації. Зокрема, інформаційний фокус частково змістився з війни в Україні на події на Близькому Сході. Крім того, зростання цін на енергоносії та послаблення обмежень на експорт російської нафти дозволяють Москві збільшувати свої доходи, що опосередковано зміцнює її позиції.

Водночас у довгостроковій перспективі постає питання надійності Росії як союзника для Ірану. За словами експерта, Тегеран міг розраховувати на більш активну підтримку з боку Москви та Пекіна, однак цього не сталося, що може вплинути на подальший характер їхніх відносин.

Крім того, Кох пояснив, чому США наразі не розглядають Росію як ключового союзника Ірану. На його думку, це пов’язано з тим, що Кремль обмежений у ресурсах і раніше, навпаки, отримувала військову допомогу від Тегерана. Тому навіть якщо певна підтримка Ірану з боку РФ існує, вона не є визначальною.

Адміністрація Трампа змінила підхід до війни в Україні

Ще в інтерв'ю експерт приділив увагу зміні підходу США до війни в Україні. Він зазначив, що адміністрація Дональда Трампа вже тривалий час сигналізує про небажання глибоко втручатися у цей конфлікт та вважає його насамперед проблемою Європи. Ймовірно, ця тенденція лише посилюватиметься, і Вашингтон дедалі більше перекладатиме відповідальність за врегулювання ситуації на європейських партнерів.

У цьому контексті Європа опиняється перед складним вибором. З одного боку, багато країн не підтримують військову кампанію проти Ірану та вважають її сумнівною з точки зору міжнародного права. З іншого — вони змушені реагувати на безпекові виклики та підтримувати стабільність у стратегічно важливих регіонах.

Зокрема, йдеться про безпеку судноплавства в Ормузькій протоці — ключовій артерії світової енергетики, через яку проходить значна частина експорту нафти і газу. Експерт попереджає, що у разі затягування кризи ціни на нафту можуть зрости до 150–160 доларів за барель.

На його думку, Європа має дотримуватися подвійного підходу: з одного боку, посилювати оборонну підтримку партнерів у регіоні, зокрема постачання систем протиповітряної оборони, а з іншого — розглядати можливість участі в морських місіях для захисту торговельних шляхів.

Як приклад Кох навів європейську оборонну місію Aspidus у Червоному морі, яка вже отримала позитивні відгуки та може стати моделлю для аналогічної ініціативи в Ормузькій протоці. Він також зазначив, що окремі країни Європи, зокрема Франція та Італія, вже роблять перші кроки у цьому напрямку.

Нагадаємо, що в Ірані пригрозили ударами по Україні за допомогу Ізраїлю та назвали Київ "законною ціллю", однак, за словами президента України Володимира Зеленського, українці не бояться таких погроз.

Також Фокус писав, що, на думку президента США Дональда Трампа, Росія може надавати певну підтримку Ірану. Зокрема, російський лідер Володимир Путін може передавати Тегерану дані, які потенційно здатні допомогти здійснювати удари по американських силах.