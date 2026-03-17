"Чув багато": Зеленський відповів на погрози Ірану Україні (відео)

В Ірані пригрозили ударами по Україні за допомогу Ізраїлю, назвавши всю українську територію "законною ціллю". Офіційний Тегеран заявляв, що допомагаючи "ізраїльському режиму", Київ фактично втягнувся у війну.

Президент України Володимир Зеленський відповів на ці погрози, назвавши їх "нічим новим". Про це він сказав в етері на телебаченні, передає Clash Report.

Відповідаючи на питання журналіста щодо заяв Ірану через допомогу країнам Перської затоки, Зеленський зазначив, що українці не бояться таких погроз.

"Я чув за ці чотири роки багато різних повідомлень. Ми не боїмося жодних таких повідомлень. Ми живемо в таких повідомленнях щодня останні чотири роки, мінімум чотири, але здебільшого 12 років", — наголосив політик.

Росія допомагає Ірану у війні

Володимир Зеленський також наголосив під час розмови, що Росія допомагає Ірану у війні на Близькому Сході. Про це зокрема свідчать знайдені російські деталі на одному з іранських ударних безпілотників типу "Шахед", що був збитий нещодавно під час атак Ірану.

Відео дня

"На ньому були російські деталі. Ми це знаємо, оскільки іранці його не виробляли", — запевняє лідер.

На думку Зеленського, Росія допомагає Ірану так само як це робив Іран від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Президент також згадав у розмові спадкоємного принца Ірану Резу Пахлаві. За словами Зеленського, він хотів зустрітися з ним та переговорити про майбутнє.

"Він хотів зустрітися і поговорити про майбутнє…Я думаю, що багато людей в Ірані — звичайних громадян — хочуть жити нормальним життям і бути вільними", — підкреслив Зеленський.

