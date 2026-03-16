Путін не має отримати вигоди від Ірану: Стармер анонсував зустріч з Зеленським

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр Британії Кір Стармер найближчим часом проведуть зустріч. Британія рішуче налаштована не дати Путіну отримати вигоду через ситуацію в Перській затоці.

Британський прем’єр Кір Стармер анонсував зустріч президентом України Володимиром Зеленським. Відповідну заяву він зробив під час брифінгу, яку транслював Sky News.

Кір Стармер заявив, що контактує з лідерами країн Перської затоки, Європи та інших регіонів.

"Найближчим часом у мене запланована зустріч із президентом Зеленським, оскільки вкрай важливо, щоб ми, як і раніше, приділяли пріоритетну увагу підтримці України. Ми не можемо допустити, щоб війна в Перській затоці обернулася несподіваною вигодою для Путіна", — звернув увагу Стармер.

Британський прем’єр повідомив, що вранці 16 березня він зустрівся з прем'єром Канади Марком Карні.

За його словами, очільники урядів двох країн підкреслили свою відданість Україні та наголосили на необхідності того, щоб усі партнери продовжували тиснути на Росію та її військовий бюджет.

