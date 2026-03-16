Путин не должен получить выгоды от Ирана: Стармер анонсировал встречу с Зеленским

Британия решительно настроена не дать Путину получить выгоду от ситуации в Персидском заливе.

Британский премьер Кир Стармер анонсировал встречу президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга, который транслировал Sky News.

Кир Стармер заявил, что контактирует с лидерами стран Персидского залива, Европы и других регионов.

"В ближайшее время у меня запланирована встреча с президентом Зеленским, поскольку крайне важно, чтобы мы по-прежнему уделяли приоритетное внимание поддержке Украины. Мы не можем допустить, чтобы война в Персидском заливе обернулась неожиданной выгодой для Путина", — обратил внимание Стармер.

Британский премьер сообщил, что утром 16 марта он встретился с премьером Канады Марком Карни.

По его словам, руководители правительств двух стран подчеркнули свою преданность Украине и отметили необходимость того, чтобы все партнеры продолжали давить на Россию и ее военный бюджет.

