Союзники отказывают Трампу: Лондон не будет отправлять военные корабли в Ормузский пролив

Ранее президент США призвал ряд стран, среди которых были Великобритания, Япония и даже Китай, отправить свои корабли в Ормузский пролив, чтобы прекратить блокаду. Но премьер-министр Кир Стармер ответил отказом. Также в "Эпическую ярость" не хотят ввязываться и прочие союзники США.

Британский корабль HMS Dragon был отправлен в восточное Средиземноморье для защиты Кипра, но ни один британский военный корабль не направляется в Ормузский пролив, сообщает The Telegraph.

Великобритания и другие союзники сопротивляются просьбе Дональда Трампа о "совместных усилиях" в разблокировке Ормузского пролива, который находится под постоянным обстрелом Ирана после начала операции США и Израиля "Эпическая ярость" против Ирана.

Министр энергетики Эд Милибэнд заявил, что правительство "активно изучает" возможные способы возобновления работы пролива, но отказался дать твердые обещания.

Министры рассматривают возможность отправки беспилотников для поиска мин, но в настоящее время не готовы направлять какие-либо военные корабли, один из которых уже находится в море, для расчистки важнейшего нефтяного маршрута. Иран пригрозил любой стране, которая присоединится к миссии против него в проливе.

Франция, Германия и Южная Корея также выразили нежелание отвечать на требование президента США, поскольку растет международная обеспокоенность по поводу того, что война затягивается на неопределенный срок.

"Мы будем тесно сотрудничать с США по этому вопросу и примем решение после тщательного рассмотрения", — заявила в воскресенье администрация президента Южной Кореи.

А министр иностранных дел Германии Йоханн Вадепхуль заявил, что он "очень скептически" относится к тому, что военно-морская миссия Европейского союза сможет существенно улучшить безопасность в проливе.

"Мы требуем от США и Израиля держать нас в курсе и сообщать, какие конкретные цели по-прежнему преследуются, а затем обсудить с нами, как можно положить конец этой войне", — сказал он.

А Франция категорически отклонила эту просьбу. Министр вооруженных сил страны настаивал на том, что позиция страны останется "оборонительной и защитной" и что она не будет втянута в войну, развязанную США и Израилем.

В воскресенье стало известно, что иранский режим рассматривает возможность разрешения прохода через пролив судам, связанным с Китаем , чтобы смягчить экономические последствия для своего стратегического союзника. Сообщается, что некоторые суда начали менять сигналы своих транспондеров, чтобы имитировать связь с Китаем.

Цены на нефть подскочили за ночь до 106 долларов с пятничных 103 долларов после того, как в выходные президент Трамп нанес удар по ключевой производственной базе Ирана.

В воскресенье министр энергетики США Крис Райт предупредил, что "нет никаких гарантий" того, что цены на нефть упадут в ближайшие недели.

Вечером 15 марта Кир Стармер провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого они обсудили "важность возобновления работы Ормузского пролива". Ранее президент США уже критиковал Стармера, заявив, что он "не Черчилль" после того, как тот отказался поддержать первоначальные атаки США против Ирана.

Но на этой неделе Трамп планирует представить коалицию стран, готовых сопровождать суда через Ормузский пролив .

16 марта заместитель министра иностранных дел Ирана предостерег сэра Кира от участия в наступлении, заявив: "Мы не находимся в состоянии войны с Великобританией... но любое участие в этой войне будет рассматриваться как участие в агрессивной войне США и Израиля против Ирана".

Ранее Дональд Трамп заявил, что не готов вести переговоры о прекращении огня с Ираном.

"Иран хочет заключить сделку, а я не хочу этого делать, потому что условия пока недостаточно хороши", — сказал он. Иран заявил, что не просил о прекращении огня и не видит причин для переговоров с США.

Напомним, 14 марта Дональд Трамп внезапно опубликовал сразу два поста в своей соцсети, требуя от ряда стран помощи в Ормузском проливе. Причем в списке также оказался Китай, который президент США ранее постоянно критиковал.

Напомним, ранее министр войны США Пит Хегсет заявил, что на самом деле Ормузский пролив не перекрыт, просто Иран его бомбит.