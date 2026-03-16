Союзники відмовляють Трампу: Лондон не відправлятиме військові кораблі в Ормузьку протоку

Раніше президент США закликав низку країн, серед яких були Велика Британія, Японія і навіть Китай, відправити свої кораблі в Ормузьку протоку, щоб припинити блокаду. Але прем'єр-міністр Кір Стармер відповів відмовою. Також в "Епічну лють" не хочуть вплутуватися й інші союзники США.

Британський корабель HMS Dragon відправили у східне Середземномор'я для захисту Кіпру, але жоден британський військовий корабель не прямує в Ормузьку протоку, повідомляє The Telegraph.

Велика Британія та інші союзники чинять опір проханню Дональда Трампа про "спільні зусилля" в розблокуванні Ормузької протоки, яка перебуває під постійним обстрілом Ірану після початку операції США та Ізраїлю "Епічна лють" проти Ірану.

Міністр енергетики Ед Мілібенд заявив, що уряд "активно вивчає" можливі способи відновлення роботи протоки, але відмовився дати тверді обіцянки.

Міністри розглядають можливість відправки безпілотників для пошуку мін, але наразі не готові направляти будь-які військові кораблі, один з яких уже перебуває в морі, для розчищення найважливішого нафтового маршруту. Іран пригрозив будь-якій країні, яка приєднається до місії проти нього в протоці.

Франція, Німеччина і Південна Корея також висловили небажання відповідати на вимогу президента США, оскільки зростає міжнародне занепокоєння з приводу того, що війна затягується на невизначений термін.

"Ми будемо тісно співпрацювати зі США з цього питання й ухвалимо рішення після ретельного розгляду", — заявила в неділю адміністрація президента Південної Кореї.

А міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадепхуль заявив, що він "дуже скептично" ставиться до того, що військово-морська місія Європейського союзу зможе істотно поліпшити безпеку в протоці.

"Ми вимагаємо від США та Ізраїлю тримати нас у курсі і повідомляти, які конкретні цілі, як і раніше, переслідують, а потім обговорити з нами, як можна покласти край цій війні", — сказав він.

А Франція категорично відхилила це прохання. Міністр збройних сил країни наполягав на тому, що позиція країни залишиться "оборонною і захисною" і що вона не буде втягнута у війну, розв'язану США та Ізраїлем.

У неділю стало відомо, що іранський режим розглядає можливість дозволу проходу через протоку суднам, пов'язаним з Китаєм, щоб пом'якшити економічні наслідки для свого стратегічного союзника. Повідомляється, що деякі судна почали змінювати сигнали своїх транспондерів, щоб імітувати зв'язок із Китаєм.

Ціни на нафту підскочили за ніч до 106 доларів з п'ятничних 103 доларів після того, як у вихідні президент Трамп завдав удару по ключовій виробничій базі Ірану.

У неділю міністр енергетики США Кріс Райт попередив, що "немає жодних гарантій" того, що ціни на нафту впадуть найближчими тижнями.

Увечері 15 березня Кір Стармер провів телефонну розмову з Трампом, під час якої вони обговорили "важливість відновлення роботи Ормузької протоки". Раніше президент США вже критикував Стармера, заявивши, що він "не Черчилль" після того, як той відмовився підтримати початкові атаки США проти Ірану.

Але цього тижня Трамп планує представити коаліцію країн, готових супроводжувати судна через Ормузьку протоку.

16 березня заступник міністра закордонних справ Ірану застеріг сера Кіра від участі в наступі, заявивши: "Ми не перебуваємо у стані війни з Великою Британією... але будь-яка участь у цій війні буде розглядатися як участь в агресивній війні США та Ізраїлю проти Ірану".

Раніше Дональд Трамп заявив, що не готовий вести переговори про припинення вогню з Іраном.

"Іран хоче укласти угоду, а я не хочу цього робити, тому що умови поки недостатньо хороші", — сказав він. Іран заявив, що не просив про припинення вогню і не бачить причин для переговорів зі США.

Нагадаємо, 14 березня Дональд Трамп раптово опублікував одразу два пости у своїй соцмережі, вимагаючи від низки країн допомоги в Ормузькій протоці. Причому в списку також опинився Китай, який президент США раніше постійно критикував.

Нагадаємо, раніше міністр війни США Піт Гегсет заявив, що насправді Ормузьку протоку не перекрито, просто Іран її бомбить.