Ормузька протока відкрита, просто її обстрілює Іран: Хегсет звинуватив ЗМІ у брехні

Піта Гегсета під час брифінгу, присвяченого операції "Епічна лють", запитали, коли Ормузьку протоку знову буде відкрито для проходу суден. На що глава Пентагону заявив, що вона і так відкрита, знову обрушившись із критикою на ЗМІ за неправильні, на його думку, заголовки.

З початку операції "Епічна лють" на Близькому Сході вже минуло 13 днів. В Ормузькій протоці, через яку проходить близько 40% світового трафіку нафтопродуктів, застрягли десятки танкерів, що призвело до стрибка цін на енергоресурси. Але міністр війни США роз'яснив у чому проблема під час брифінгу.

"Єдине, що зараз унеможливлює транзит через протоку, це обстріл Іраном суден. Вона відкрита для транзиту, якщо Іран не буде цього робити. Отже, є причина, чому ми обрали однією з наших головних цілей знищити ВМС. Ми розуміли, що здатність переривати судноплавство — це те, що потрібно Ірану", — повідомив Хегсет.

Глава Пентагону також обрушився з критикою на ЗМІ за те, що він назвав "фейковими заголовками" про війну з Іраном, одночасно ухиляючись від запитань про те, як Дональд Трамп планує зупинити напад Тегерана на Ормузьку протоку.

"Деякі представники преси просто не можуть зупинитися. Дозвольте мені внести кілька пропозицій. Люди дивляться телевізор і бачать банери, заголовки — я сам раніше працював у цій сфері, я знаю, що все написано з умислом. Наприклад, банер — "Близькосхідна війна посилюється". Що ж має бути написано замість цього? Наприклад, "Іран дедалі більше впадає у відчай", тому що так воно і є", — сказав колишній ведучий Fox News.

Хегсет заявив, що 13 березня американські військові завдадуть Ірану "найважчого" удару з початку війни. Він сказав, що США зберігають перевагу в повітрі і на морі над ісламським режимом.

А коли журналіст Daily Mail запитав Хегсета, чому американські військові не можуть захистити Ормузьку протоку, один із найважливіших світових маршрутів транспортування нафти, від іранських атак, він ухилився від відповіді.

Підбитий танкер біля берегів Оману Фото: Соцсети

"Ми це планували. Ми це розуміємо. Тому що в кінцевому підсумку ми хочемо робити це послідовно, таким чином, щоб це мало найбільший сенс для досягнення наших цілей", — сказав Хегсет.

Потім Гегсет знову переключився на критику преси: "Уся ця ідея про те, що війна розширюється, — ось що преса хоче уявити. — Преса хоче, щоб це виглядало так, ніби війна розширюється і настає хаос. Ні, насправді ми захоплюємо і контролюємо ті цілі, яких хочемо досягти".

Глава Пентагону також заявив, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї "наляканий" і важко поранений, а іранське керівництво перебуває не в кращому становищі: "воно в розпачі і ховається, пішло в підпілля. Так чинять щури", — заявив Хегсет.

При цьому Алі Ларіджані, секретар Вищої ради національної безпеки Ірану, заявив, що іранські лідери "були і залишаються серед народу": "А ваші лідери? На острові Епштейна!" — сказав він, маючи на увазі засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна.

Нагадаємо, на заході Іраку зазнав катастрофи американський військовий літак-заправник Boeing KC-135 Stratotanker. Загинули всі, хто були на борту.

Тим часом стало відомо, що Пентагон відправляє на Близький Схід морських піхотинців.