США відправляють морську піхоту на Близький Схід: що це означає

За словами двох американських чиновників, експедиційний підрозділ морської піхоти чисельністю 2200 морських піхотинців на борту трьох десантних кораблів ВМС США прямує на Близький Схід.

31-й експедиційний корпус морської піхоти постійно дислокований в Японії і діє в Індо-Тихоокеанському регіоні, але тепер йому наказано попрямувати на Близький Схід, повідомляє ABC News.

Розгортання цього підрозділу не означає прямо, що його використовуватимуть як сухопутні війська в Ірані, але він надає наземні, десантні та авіаційні засоби, які можуть бути доступні військовим командирам у разі потреби.

До складу цього експедиційного підрозділу також входить ескадрилья винищувачів F-35 і ескадрилья конвертопланів MV-22 Osprey.

Раніше міністр війни США Піт Хегсет заявив, що у США є "низка варіантів" вирішення проблеми ядерних матеріалів в Ірані.

"Президент зосередив свою увагу на ядерному потенціалі. І я скажу, що у нас є ціла низка варіантів, аж до того, що Іран вирішить відмовитися від нього, що, звісно, ми б вітали. Я ніколи не розповім цій групі або всьому світу, на що ми готові піти або як далеко ми готові зайти, але в нас, безумовно, є варіанти", — сказав Хегсет.

При цьому він пообіцяв наростити удари по Ірану, плануючи завдати максимальної кількості ударів 13 березня.

"Сьогоднішній день стане черговим днем, коли Америка завдасть рекордної кількості ударів по небу Ірану і Тегерану", — заявив Хегсет, повідомивши, що від початку спільної військової операції США та Ізраїль завдали ударів по більш ніж 15 000 цілям в Ірані.

За словами Хегсета, США "знищують" іранську армію, позбавляючи її засобів протиповітряної оборони, військово-морського флоту і військово-повітряних сил.

"Ми збиваємо і знищуємо ті ракети, які в них ще залишилися на складах, але, що ще важливіше, гарантуємо, що в них не буде можливості виготовляти нові. Їхні виробничі лінії, їхні військові заводи, їхні центри оборонних інновацій: розгромлені", — заявив Гегсет на брифінгу в Пентагоні.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп припустив, що Росія може надавати певну підтримку Ірану. За його словами, російський лідер Володимир Путін, ймовірно, частково допомагає Тегерану.

А на заході Іраку зазнав катастрофи американський військовий літак-заправник Boeing KC-135 Stratotanker.