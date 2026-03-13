США отправляют морскую пехоту на Ближний Восток: что это значит

По словам двух американских чиновников, экспедиционное подразделение морской пехоты численностью 2200 морских пехотинцев на борту трех десантных кораблей ВМС США направляется на Ближний Восток.

31-й экспедиционный корпус морской пехоты постоянно дислоцирован в Японии и действует в Индо-Тихоокеанском регионе, но теперь ему приказано направиться на Ближний Восток, сообщает ABC News.

Развертывание этого подразделения не означает прямо, что оно будет использоваться в качестве сухопутных войск в Иране, но оно предоставляет наземные, десантные и авиационные средства, которые могут быть доступны военным командирам в случае необходимости.

В состав этого экспедиционного подразделения также входит эскадрилья истребителей F-35 и эскадрилья конвертопланов MV-22 Osprey.

Ранее министр войны США Пит Хегсет заявил, что у США есть "ряд вариантов" решения проблемы ядерных материалов в Иране.

"Президент сосредоточил свое внимание на ядерном потенциале. И я скажу, что у нас есть целый ряд вариантов, вплоть до того, что Иран решит отказаться от него, что, конечно, мы бы приветствовали. Я никогда не расскажу этой группе или всему миру, на что мы готовы пойти или как далеко мы готовы зайти, но у нас, безусловно, есть варианты", — сказал Хегсет.

При этом он пообещал нарастить удары по Ирану, планируя нанести максимальное количество ударов 13 марта.

"Сегодняшний день станет очередным днем, когда Америка нанесет рекордное количество ударов по небу Ирана и Тегерана", — заявил Хегсет, сообщив, что с начала совместной военной операции США и Израиль нанесли удары по более чем 15 000 целям в Иране.

По словам Хегсета, США "уничтожают" иранскую армию, лишая ее средств противовоздушной обороны, военно-морского флота и военно-воздушных сил.

"Мы сбиваем и уничтожаем те ракеты, которые у них еще остались на складах, но, что еще важнее, гарантируем, что у них не будет возможности производить новые. Их производственные линии, их военные заводы, их центры оборонных инноваций: разгромлены", — заявил Хегсет на брифинге в Пентагоне.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предположил, что Россия может оказывать определенную поддержку Ирану. По его словам, российский лидер Владимир Путин, вероятно, частично помогает Тегерану.

А на западе Ирака потерпел катастрофу американский военный самолет-заправщик Boeing KC-135 Stratotanker.