Путин "немного помогает": Россия может передавать Ирану данные для ударов по силам США, — Трамп

Президент США Дональд Трамп предположил, что Россия может оказывать определенную поддержку Ирану. По его словам, российский лидер Владимир Путин, вероятно, частично помогает Тегерану, и одновременно рассматривает помощь Запада Украине как аналогичные действия.

Как сообщает издание Associated Press, такие заявления прозвучали на фоне информации американской разведки о том, что Россия могла передать Ирану данные, которые потенциально способны помочь Тегерану осуществлять атаки по американским военным кораблям, самолетам и другим объектам США в регионе.

По оценкам разведки, переданная информация могла усилить возможности Ирана для ударов по американским силам.

Комментируя ситуацию в интервью телеканалу Fox News, Дональд Трамп предположил, что Кремль может оказывать Ирану определенную помощь. В то же время он отметил, что Москва, вероятно, расценивает поддержку Украины со стороны США и союзников как подобный шаг.

"Я думаю, что он, возможно, немного помогает им, да, думаю... И он, видимо, думает, что мы помогаем Украине, не так ли?", — отметил Трамп.

Во время разговора ведущий Брайан Килмид отметил, что Соединенные Штаты действительно помогают Украине. В ответ Трамп согласился с этим и отметил, что другие страны, в частности Китай, могут трактовать ситуацию как взаимные действия сторон в глобальном противостоянии.

Война в Иране — как к ней причастна Россия

Как писало издание CNN, Корпус стражей исламской революции получил от России рекомендации по тактике применения дронов-камикадзе типа "Шахед". По данным западной разведки, Москва передает Тегерану опыт, полученный во время войны против Украины, в частности относительно массированных атак беспилотниками и их нацеливания. Источники медиа отмечают, что такое сотрудничество между Россией и Ираном может свидетельствовать о переходе взаимодействия на новый уровень и вызывает беспокойство на Западе, поскольку эти тактики могут быть использованы для ударов по военным объектам США и Израиля на Ближнем Востоке.

Как писал Фокус, по данным The Washington Post, КСИР получает от России разведывательные данные о расположении и перемещении кораблей и самолетов США на Ближнем Востоке. По оценкам чиновников Белый дом, такая информационная поддержка позволяет Ирану точнее наносить удары по объектам коалиции США и Израиля и может свидетельствовать об опосредованном участии Москвы в конфликте на стороне Тегерана.

Более того, по данным Sky News, эскалация войны в Иране вызвала резкий рост цен на нефть, и это позволило России увеличить нефтяные доходы примерно на 17%. В то же время экспорт российской нефти через морские терминалы вырос почти на четверть. В конце концов, этот прирост может обеспечить Кремлю дополнительные средства для финансирования войны против Украины.